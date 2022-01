Prismaraton hos Aschehoug

Aschehoug har i dag delt ut Aschehougs debutantstipend, Aschehougs barnebokpris og Mads Wiel Nygaards legat. – Vi vet å sette pris på det beste, åpnet Mads Nygaard prisutdelingen med.

Et stort talent

Nora Dåsnes er vinneren av Aschehougs barnebokpris 2021.

– Et arbeid fra hennes hånd og hode er gjennomtenkt, gjennomarbeidet og gjennomillustrert. Vi anser henne som en av samtidens viktigste stemmer i barne- og ungdomslitteraturen, og vi konstaterer at hun bare er helt i begynnelsen av sitt virke. Det er en glede å gi deg prisen, Nora, sa Mads Nygaard da han delte ut prisen.

Dåsnes er tross sin unge alder, og relativt ferske forfatterskap, allerede prisbelønnet fra flere hold. For tegneserieromanen Ti kniver i hjertet (Aschehoug, 2020) fikk hun blant annet Kulturdepartementets Barne- og ungdomslitteraturpris for beste tegneserie.

Oppfølger

– Denne prisen betyr veldig mye. Det er litt underkommunisert hvor mye det betyr å få støtte fra redaktør og forlag. Å bli ivaretatt gjennom bokprosjekter er kjempeviktig. Jeg er i gang med en ny bok som er frittstående oppfølger til Ti kniver i hjertet, men jeg vet ikke når den blir ferdig ennå, sier Dåsnes til Bok365.

Aschehougs debutantstipend går i år til Sandra Kolstad. Kolstad er musiker, vokalist og tekstforfatter, og debuterte i fjor vår med romanen To ord for ødeleggelse (Aschehoug).

Romanen tar for seg et destruktivt kjærlighetsforhold der jeg-personen Frida blir et offer for samboeren Ninjas evne til å manipulere henne. Tematikken er fersk i bokform, men Kolstad har tidligere skrevet låter om lignende problematikk.

Forlaget får skryt

Det er ikke bare Aschehoug som vet å sette pris på forfatterne sine, Sandra Kolstad setter også stor pris på forlaget:

– Uvirkelig å motta en sånn pris. Jeg er veldig rørt og takknemlig. Aschehoug er et forlag som står støtt ved forfatterne sine, jeg er så takknemlig for å få være her. Å få lov til å jobbe med redaktøren min Benedicte Treider med hennes sterke intellekt og empati, gjør at jeg føler at jeg vokser både som skrivende og som menneske, Sier Kolstad til Bok365.

– Har du et nytt bokprosjekt på gang?

– Jeg er i gang med en ny tekst, jeg begynte på den samtidig som med To ord for ødeleggelse, faktisk.

– Du er jo vant til musikkbransjen. Hvordan er bokbransjen?

– Jeg elsker litteraturbransjen, jeg er blitt tatt i mot med åpne armer. Det er en driv i forlaget for å få til mye og ideer blir tatt godt i mot, sier Kolstad.

Prismaraton

Aslak Nore fikk i år Mads Wiel Nygaards legat på 50 000 kroner.

Nore har vært journalist i en årrekke, og er nå forlagsredaktør i Kagge. Han har tidligere skrevet to sakprosabøker og fire spenningsromaner. Med den fjerde, Havets kirkegård (Aschehoug) fikk han sitt skjønnlitterære gjennombrudd. Romanen har lenge ligget på bestselgerlistene og er solgt til 15 land.

– Et fellestrekk i alle Nores bøker er at de undersøker hva det vil si å være norsk, sier Mads Nygaard. – Nores forfatterskap er preget av sannhetssøken, hele tiden har fortellingen vært hans evne og sjanger. Vi er svært glade for å gi Aslak Nore Mads Wiel Nygaards legat, avslutter Nygaard.

– Jeg har lyst til å fortelle hvor stor pris jeg setter på forlaget, sier Nore når han tar imot prisen. – Jeg har vært her siden 2007, og har alltid opplevd at døra til Aschehoug er åpen. Mulig jeg fornærmer Kagge nå, men vi kan fastslå at Aschehoug er Norges hyggeligste forlag. Jeg skulle gjerne stage divet her i dag, men det er litt få folk her.

– Jeg ble overraskende glad da jeg fikk vite at jeg skulle få prisen, det er mange jeg ser opp til som har fått prisen tidligere. Jo Nesbø, Carl Frode Tiller og Jan Kjærstad for å nevne noen, sier Nore.