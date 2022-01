Her er de nominerte til Uprisen

Det er en lang prosess å kåre årets beste ungdomsbok. Nå er de fem nominerte til Uprisen 2022 klare.

I første omgang fordeles alle norske ungdomsbøker fra inneværende år til 33 ungdomsskoleklasser. Disse klassene, i tillegg til øvrige ungdomsskoleelever som vil delta, leser bøkene og skriver anmeldelser til Uprisens nettside. Heretter går en jury bestående av fem ungdommer igjennom anmeldelsene og velger ut de fem nominerte.

En fin erfaring

– Det var en overveldende arbeidsmengde å lese og vurdere 500 sider med anmeldelser. Men det gikk lettere og lettere etter hvert, og dagen i dag har vært en fin erfaring. Vi er fornøyde med resultatet, sier nominasjonsjuryen.

Prosjektansvarlig for Uprisen i Foreningen !les, Petra Helgesen, er enig i at nominasjonsjuryen har hatt en krevende jobb.

– Anmelderne har vært uenige om kvaliteten på mange av bøkene, og juryen måtte gjøre noen harde prioriteringer. Den ferdige lista over nominerte inneholder ulike sjangre og henvender seg til ulike lesere. Juryklassene kan glede seg til å dykke ned i fem forskjellige universer, sier hun.

De nominerte

Abnormium av Ida Kinden Jonassen, Kindex 2021

Den sorte bruden av Anne Elvedal, Cappelen Damm 2021

Litt redd, bare av Alexander Kielland Krag, Gyldendal 2021

Svarttrasta syng om natta av Tone E. Solheim, Samlaget 2021

Jente (17) ikke savnet av Camilla Helene Sandmo, Vigmostad & Bjørke 2021

Eget forlag

En av de nominerte er Ida Kinden Jonassen med boka Abnormium (Kindex). Boka er ikke bare utgitt på både nynorsk og bokmål i ett og samme eksemplar, den er også utgitt på forfatterens eget forlag.

– Jeg er selvfølgelig stolt over å ha fått ut boka på eget forlag, men mest av alt veldig takknemlig for at Uprisen finnes. Det har vært kjekt å lese hva ungdommene mener om boka underveis, og nå som den er nominert vet jeg at jeg har klart det jeg ønsket – å lage en god fantasybok for ungdom, sier Kinden Jonassen. – Og flere ungdomsbøker skal det bli, legger hun til.

Prosessen videre

Bøkene ungdommene til slutt valgte ut som de fem nominerte, skal nå leses av elleve juryklasser. Sammen skal de komme frem til en vinner som mottar Uprisen under Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag 2. juni.