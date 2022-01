Abid ble lesernes favoritt

BOK365-leserne kåret Abid Rajas «Min skyld – en historie om frigjøring» til årets bok i 2021.

– Jeg er så glad og takknemlig for prisen – tusen takk til alle BOK365s lesere, sier Abid Raja. – Jeg er overveldet over alle de fine tilbakemeldingene, at så mange har latt seg berøre av boka. Dermed kan vi sammen arbeide med å åpne dørene til undertrykte følelser og skam, og heller leve friere og lykkeligere liv.

Tøff innspurt

Det var til slutt ingen tvil om seieren. Da punktum for kåringen av «BOK365-lesernes favorittbok 2021» ble satt lørdag kl. 15, hadde Raja og Min skyld – en historie om frigjøring (Cappelen Damm) fått hele 25 prosent av stemmene. Men duoen Mariangels Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie ga Raja kamp til døra. Etter en formidabel mobilisering på oppløpssiden endte den Brage-vinnende Søstre. Min historie etter Utøya (Vigmostad & Bjørke) bare tre prosentpoeng bak vinneren. Såpass heftig var innspurten at de to mest populære bøkene endte opp med nær halvparten av finale-stemmene.

God spredning

I overkant av 7000 stemmer ble avgitt i innledende runde og finalerunden, hvorav Rajas bok sikret seg rundt en femtedel.

Bak de to bør nevnes at Steffen Kvernelands Brillegeit (No Comprendo Press), Bjarte Breiteigs Tøyeneffekten (Oktober) og Hilde Susan Jægtnes’ Jeg grunnla De forente stater (Tiden) også hadde svært mange tilhengere blant BOK365-leserne.

Det var god spredning blant forlagene denne gang: Åtte forskjellige forlag deler på de åtte første plassene.

Abid i hundre?

– Det har vært en overveldende høst, sier Raja som har kunnet glede seg over både anmelder-applaus, Bokhandlerpris og formidable tilbakemeldinger fra leserne. På toppen av det hele endte Min skyld som årets mest solgte bok i Norge i 2021.

Boken skal leve godt også inn i 2022, hvis forfatteren får det som han vil:

– Jeg gleder meg til at Norge åpner opp igjen for alvor. Gjennom høsten besøkte jeg rundt 70 bokhandler. Målet mitt var hundre, og jeg gledet meg til avisoppslaget «Abid i hundre», men coronaen satt en stopper for turen nordover før jul. Nå har det strømmet inn invitasjoner fra bibliotek og kulturhus, og jeg skal forsøke å få plass til så mye som mulig. Men jeg har jo en dagjobb å passe på Stortinget, sier en smilende prisvinner, som kunne glede seg over en blomsterbukett, Lisa Aisato-trykk fra Jenta som ville redde bøkene, og ikke minst hederen fra alle BOK365-leserne.

Disse ti endte til slutt i toppen:

Abid Raja: Min skyld (Cappelen Damm) 25,1 prosent Mariangela Di Fiore & Cathrine Trønnes Lie: Søstre. Min historie etter Utøya (V&B) 22,4 prosent Steffen Kverneland: Brillegeit (No Comprendo Press) 9,6 prosent Bjarte Breiteig: Tøyeneffekten (Oktober) 7,8 prosent Hilde Susan Jægtnes: Jeg grunnla De forente stater (Tiden) 6,4 prosent Ingvild H. Rishøi: Stargate (Gyldendal) 3,4 prosent Gunnar Garfors: Bortom allfarveg (Skald) 3,2 prosent Simon Stranger: 304 dager (Aschehoug) 3,2 prosent Eivind Riise Hauge: Korrektur av et sorgens kapittel (V&B) 3,0 prosent Tinashe Williamson: Håndbok for unge antirasister (Cappelen Damm) 2,8 prosent