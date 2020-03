Posten utgir forfatterfrimerker

Posten gir torsdag ut tre frimerker for å hedre forfatterne Anne-Cath Vestly, Kjell Aukrust og Jens Bjørneboe. De ble alle født i 1920 – for hundre år siden.

Posten hedrer tre av Norges største forfatterprofiler på sine nye frimerker, som kommer i salg fra torsdag denne uken.

Frimerkene er tegnet av kunstneren Egil Nyhus, som har laget særegne og flotte portretter av de tre forfatterne.

Med Knerten og Reodor

«Anne-Cath Vestly var en kjær person for generasjoner av nordmenn gjennom sine bøker, radio og fjernsyn. Hennes forfatterskap viser samfunnsutviklingen i Norge gjennom 50 år – sett fra barnas perspektiv.», skriver Posten i sin pressemelding

Både Anne-Cath. Vestly og Kjell Aukrust skapte hele universer for sine lesere. Derfor var det naturlig for illustratør Nyhus å la to av deres mest kjente karakterer pryde frimerkene med sine opphavspersoner. På Vestlys frimerke er Knerten med i bakgrunnen, mens hos Aukrust pryder sykkelreparatør Reodor Felgen frimerket sammen med opphavsmannen.

Posten skriver følgende om Aukrust i sin pressemelding:

Kjell Aukrust skapte et ellevilt univers av figurer – delvis inspirert av opplevelser og personer fra oppveksten i Alvdal, og delvis som ren fantasi. Spesielt historiene om livet i Flåklypa har gledet mange norske barn – og voksne.

Opprørt hav til Bjørneboe

Jens Bjørneboe var en av landets mest kritiske forfattere i 1950- og 60-årene. Han skrev om kontroversielle temaer og innbød til debatt, noe som ga han en stor leserkrets.

Han ble legendarisk mens han levde, både på grunn av sin kraftfulle utstråling og sin ironiske forakt for alle autoriteter. Det er derfor naturlig for Nyhus at bakgrunnen på frimerket er opprørt hav.

Frimerkene er beregnet henholdsvis for brev Innland opp til 20 gram, brev Innland opp til 50 gram og brev opp til 100 gram innenlands (verdi 27 kroner). De er i salg fra torsdag 19. mars.