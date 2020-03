Starter digital litteraturfestival

– Responsen har vært overveldende, sier initiativtaker Kaja Kvernbakken. I kveld kan du følge 21 forfattere i en direktesendt digital litteraturfestival.

– Responsen fra følgerne og andre forfattere har vært overveldende positiv. Det har strømmet inn med meldinger, og tatt helt av. Jeg skulle jo bare lese litt høyt for følgerne mine på Insta, ler Kvernbakken.

Hun har tatt initiativ til å starte en digital litteraturfestival, som vil bli direktesendt på hennes Instagram-konto i kveld klokken 19. Her vil 21 forfattere lese høyt fra bøkene sine, i en flere timers lang sending.

– Jeg gleder meg veldig til å kveld, og over at vi i tillegg til å ha med flere etablerte forfattere også får vise frem en del nye stemmer. Jeg håper seerne vil få inspirasjon til videre lesing gjennom dette, sier Kvernbakken.

– Perfekt tidspunkt

Ideen til den digitale litteraturfestivalen er derimot ikke ny. Den fikk Kvernbakken for over ett år siden.

– Jeg har pleid å ha ukentlige livesendinger på Instagram i godt over ett år, og gjennom dette tenkte jeg at det hadde vært fantastisk å kunne lage nettopp en digital litteraturfestival. Så da vi forrige uke fikk beskjed om at Norge måtte holde seg hjemme, tenkte jeg jo at dette var perfekt tidspunkt til å dra i gang noe sånn.

Hun spurte følgerne på Instagram om de var interessert i å høre hun og andre forfatterkollegaer lese høyt fra bøkene sine. Svaret var et rungende ja.

– Etter den positive responsen, laget jeg en meldingstråd på Insta med forfatterkollegar og skrivende venner, hvor jeg forklarte konseptet om lesemaraton på Instagram, og ba dem invitere inn dem de ville. Den gruppa ble fort så full at Instagram nektet å legge til flere. Nå har vi en gruppe på Facebook med over 100 forfattere som vil bidra.

Lavterskeltilbud som eskalerte

– Vi måtte sette en grense på 20 forfattere i denne omgang. For den tekniske gjennomføringen var det langt nok, og så får vi ta flere runder med alle forfatterne som vil være med, sier Kvernbakken.

Det begynte som et lavterskeltilbud som eskalerte. Men for Kvernbakken var det viktig å holde det på lavterskel-nivået.

– Jeg mistet faren min for to uker siden, så i utgangspunktet har jeg ikke så mye kapasitet i hodet mitt nå. Men dersom det fungerte som et lavterskeltilbud, og vi kunne kjøre det som direktesending på Instagram, som jeg kjenner til, var det fint.

Kvernbakken og andre forfattere ser på muligheten til å kjøre flere runder av den digitale litteraturfestivalen – og da ikke nødvendigvis på Instagram.

– Vi har satt sammen en liten redaksjon, som skal se nærmere på hvordan vi kan løse dette. Vi vil gjerne kjøre flere runder, men vi vet ikke helt hvordan det vil fortone seg enda. Her blir veien til mens vi går.

Slik blir du med

– Arrangementet er helt gratis, og alle forfatterne stiller gratis, forteller Kvernbakken.

Som vi har sett i andre kultur-sammenhenger den siste tiden, blir det også her mulighet for å gi penger via Vipps under festivalen.

– Det som blir samlet inn vil bli fordelt på forfatterne som bidrar, og det er flere av forfatterne med faste jobber som har valgt å avstå fra sin skjerv. De vil heller det skal gå til forfatterne som har mistet oppdrag og dermed tapt penger.

Men hvordan fungerer det hele i praksis, og hvordan kan man bli med i kveld fra klokken 19?

– Det fungerer slik at jeg starter en direktesending på min profil, @kajakvernbakken. Når det er en rød ring rundt mitt profilbilde, med en pil under har den startet. Da trykker man på den, og blir med i direktesendingen, forklarer Kvernbakken.

Herfra vil Kvernbakken invitere andre forfattere inn i sendingen, som kommer til å foregå i bolker.

– Siden Instagram har en øvre grense på maks 1 time direktesending, må vi dele opp sendingen. Men jeg vil forklare alt underveis. Jeg tror dette kommer til å gå smertefritt.