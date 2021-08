– Vi samler noen av Norges aller mest spennende profiler på en og samme plattform, sier Lina Tandberg Martens.

Som tidligere varslet: Nå er Podimo lansert i Norge, og dermed blir det ytterligere et tilskudd til floraen av lydunderholdning her til lands.

Podimo er en abonnementstjeneste for podkast og lydhistorier, som først ble lansert i Danmark i 2019. Selskapet har også virksomhet i Tyskland og Spania, så vel som på tvers av det latinamerikanske kontinentet, og varsler også ytterligere globale ambisjoner.

Kjente profiler

Råning med Tone Damli, Suksess med Jan Thomas og Uforklarlig med Lilli Bendriss er bare noen av podkastene som vil ligge eksklusivt på den nye strømmetjenesten norske brukere nå får tilgang til.

– Det er ingen tvil om at lydmarkedet er i vekst og at nordmenn har tatt både podkast og lydbøker inn som en naturlig del av hverdagen sin. Målet vårt er å utfordre og overraske norske lyttere med nye og spennende lydkonsepter, sier Fride von Porat, Norgessjef i Podimo.

Etablerte podkaster som G-Punktet med «Skal vi danse»-aktuelle Iselin Guttormsen og Bagateller med Jannecke Weeden og Henrik Thodesen kommer også til å ligge eksklusivt hos Podimo. – Vi samler noen av Norges aller mest spennende profiler på en og samme plattform. Noen av lydkonseptene er utviklet spesielt for Podimos lyttere, andre kjenner vi til fra før. Men selv de etablerte podkastene vil få ny innpakning. Når “Bagateller” havner eksklusivt hos oss vil podkasten blant annet få bonusepisoder og nye spalter, sier Lina Tandberg Martens, Innholdssjef i Podimo.

Stort lydbokbibliotek

Tjenesten lanserer både en gratis-versjon og to premium-versjoner. Brukerne som ønsker å lytte til podkast gratis får tilgang til alle podkaster som ellers ligger åpent på RSS (Spotify, iTunes ect). Premium-brukerne kan velge mellom et såkalt Premium-abonnement til 79 kr per måned eller det dyrere Premium Pluss til 169 kr per måned.

Premium-brukerne vil også få tilgang til et stort bibliotek av lydbøker fra blant annet Kagge forlag, Strawberry Publishing, og Gyldendal, og tilgang til 10 timers lydboklytting per måned. Premium-abonnementet gir ubegrenset tilgang til hele lydbokkatalogen, i tillegg til de eksklusive podkastene.