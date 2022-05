Pitch fosser videre

2021-TALLENE: Et nytt rekordår for Pitch Forlag - økte både omsetningen og bunnlinja.

Lille Pitch Forlag, siden i fjor et datterforlag av Bonnier Norsk Forlag, viser at selv små forlag har mulighet for å etablere en sunn og robust økonomi. I fjor summerte inntektene seg for første gang til litt over 20 millioner kroner (18,8 mill. året før). Driftsresultatet viste samtidig et overskudd på hele 5 millioner (4,8).

— Imponerende tall, forlagssjef Wenche Haugsand?

— 2021 er det beste Pitch-året så langt – og 2022 ser ut til å bli enda bedre. Vi jobber på som før – og trives veldig godt. Det er Linn Skåber, Katrine Wessel-Aas og Ingunn Myklebust (Bystrikk) som står for de aller største salgssuksessene til Pitch Forlag, men forlaget har også markert seg med titler som Stardust (Hilde Louise Asbjørnsen) og Prosessen mot Viggo Kristiansen (Bjørn Olav Jahr).

— Har forlagslivet blitt annerledes nå som dere er kjøpt opp av Bonnier?

— Vi fortsetter nærmest som før – og føler vi er blitt godt tatt imot av Bonnier. Med Grete Bauer på laget er vi nå fem ansatte i vårt lille forlag, og med oppkjøpet har vi liksom også fått en større familie. Vi ser ikke familien hver dag, men skal hjelpe hverandre ved behov. Og så er vi selvfølgelig opptatt av at resten av familien er stolte av det vi får til i Pitch. Og så har vi fått vaskehjelp, men det visste du vel.

— Og hvordan tegner utsikten for den kommende bokhøsten?

— Jeg tror vi kommer til å overraske litt i høst. Vi gleder oss selvfølgelig til nye og svært gode bøker fra blant andre Linn Skåber og Katrine Wessel-Aas, men vi skal også lansere første boken i den fantastiske Amazonas-triologien – skrevet av Kirsti Torhaug. Vi lar Ida Elise Broch få fritt spillerom med sin lyrikk i Asapians og Erik Alfred Tesaker skal få gjenfortrylle verden – i en bok som er i skjæringspunktet mellom Hel ved og Knausgård – intet mindre. Det blir en fin høst i Pitch Forlag, avslutter en fornøyd Wenche Haugsand.