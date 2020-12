Pinnekjøtt, ribbe og portvin

LUKE 14: Debutant Alexander Kielland Krag mener han ikke er så julete av seg, men det blir ikke jul før han har fått én runde pinnekjøtt, én runde ribbe og et par-tre runder med portvin.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hjemme i Oslo og hos svigermor i Asker.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Jeg er ikke veldig julete av meg, men noen ting må vel med: Én runde pinnekjøtt. Én runde ribbe. Et par-tre runder med portvin.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Ikke en ny tittel, men jeg plukket opp Naiv. Super. av Erlend Loe i høst og kjente hvor godt det var å le på hver side i en bok. Det gjør jeg visst ikke så ofte. Så det får bli den.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

– For å være ærlig har jeg kost meg en god del i år. Jeg føler at man skal si det motsatte, at man er lei. Men om noe har dette året bevist en gang for alle at jeg liker ro. Selv om jeg gjerne skulle fått reist litt, har jeg trivdes hjemme. Har puslet med mine ting, skrevet mye, gått turer, sånne ting jeg liker. Er blitt skikkelig flink til å drikke kaffe på sengen. Unni Lindell svarte vel at hun elsker koronatiden, men hater korona? Det stiller jeg meg helhjertet bak.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Ensomheten i Lydia Ernemanns liv av Rune Christiansen, det er en favoritt.

– Omriss-trilogien til Rachel Cusk. Alle jeg har anbefalt dem til har elsket dem.

– Og min egen roman, selvsagt, Dette blir mellom oss. Det må være lov, når man tross alt har en hel kasse med egne bøker stående i klesskapet på soverommet?

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Her tenker jeg at jeg burde imponere. Få bransjen til å tenke Wow. Jeg burde svare: «Kanskje Krig og fred? Jeg gikk gjennom en skikkelig Tolstoj-periode da jeg var syv.» Men det kan jeg dessverre ikke si. Det sikkert Harry Potter jeg husker best fra jeg var liten.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– En bassgitar da jeg var elleve-tolv. Noen kompiser og jeg fikk for oss at vi skulle starte band, og jeg begynte med bassgitar. Det var et pragmatisk valg: det eneste instrumentet ingen andre i bandet spilte. Problemet var at jeg ikke egentlig hadde noen interesse i å lære et instrument. Bandet ble raskt oppløst og jeg spilte vel på den fire-fem ganger før den ble solgt igjen. Men jeg ble veldig glad da jeg åpnet gaven på julaften!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Aner ikke. Sikkert lyd. Eller strømming. Eller en skikkelig god bok!

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Sissel.

