Julegudstjenesten eller Donald?

LUKE 15: I dag har vi besøk av landets mest leste psykolog, Hedvig Montgomery.

Hedvig Montgomery har hatt en eventyrlig suksess med sin bokserie Foreldremagi, en serie på fem bøker som tar deg gjennom barnas utvikling steg for steg. Totalopplaget bare her hjemme er nå på 120 000 bøker! I tillegg er serien solgt for utgivelse i 23 ulike land.

Montgomery advarer mot corona-passivitet denne julen. I sin spalte i Aftenposten skriver hun for få dager siden: – Så jeg ønsker meg en desember full av barn som gjør noe, som har sine hemmeligheter, ønskelister og sine prosjekter. Av lukt og lyd av jul. At vi alle legger godviljen til og skjønner at barn skal ha varme og glede, ikke avlysning og passivitet. Da får vi en jul som styrker barna og som gjerne kan vare helt til påske.

– Hvor tilbringer du jula i år, Hedvig?

Selve julaften og et par dager etter – til neste nattog ruller hjem til Oslo – er vi hos min søster i Trondheim. Jeg er så heldig at hun også bor i Norge, om enn litt for langt unna til hverdags. Men resten av familien min bor i Sverige. Jeg har mye slekt jeg både savner og har dårlig samvittighet for denne julen. Og mye svensk julemat er det vanskelig å gjenskape helt riktig her. Men skal gjøre mitt beste!

– Det blir ikke jul uten … hva?

Musikken! Og min manns delfia-kake.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

Uten tvil, Normal people av Sally Rooney. Jeg har lest fantastisk mye bra i år, men denne sitter som en film i hodet. Og det selv uten å ha sett tv-serien. Nyansene, språket, det direkte følte fra ungdomstiden. Dette er rett og slett en roman som kan leses på tvers av generasjoner og kulturgrenser.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

Beklager, men jeg er utsolgt for positivitet når det gjelder corona. Vi må jobbe for å holde håpet og livet i gang, reparere de skadene som frykten har påført oss som samfunn og få opp barn og ungdoms liv og læring igjen. Noen har selvsagt fått mye fint ut av den stillestående tiden, men i min jobb ser jeg dessverre mest til skadevirkningene av den.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Du skal være tro av Jan P Solberg. Dette er en fantastisk godt fortalt roman om identitet og skadene ved å leve i skam og skjul. Den viser mer enn den forteller, det er sjelden vare og trekker deg som leser inn i et annet liv. Et liv som er nesten smertefullt gjenkjennelig på enkelte punkter og innsikt i andres mennesker smerte på andre.

Fredrik Skavlans vitaminpille av en bok til alle foreldre – Kaviar i tastaturet. Noen av de tegningene ler jeg av bare jeg tenker på dem.

Fjorårets bok, men likevel; Marie Auberts roman Voksne mennesker er med under treet også i år.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

Det er et vanskelig spørsmål, for det er så mange. Litteraturen er en kilde til ro og læring i mitt liv. Men ok, må jeg velge en så får det bli Kjell Askildsens novellesamling Heretter følger jeg deg helt hjem. Kombinasjonen av levd liv, et ønske om å fortelle noe og det som heller er under-fortalt enn malt helt ut, har betydd mye både profesjonelt og privat for meg.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

Her står jeg faktisk litt fast. Jeg vet ikke. Men tre ganger har jeg fått barn sen-høstes, og jul med en ny baby har vært like sterkt hver gang.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

Jeg vet ikke om det blir snakkisen, men etikken i uttrykket er mitt hjertebarn. Hvor går grensen mellom fiksjon og virkelighet? Hva gjør det med mennesker å bli fremstilt eller å fremstille seg selv? Når slutter vi å leve våre egne liv og begynner å leve andres? Nye publiseringsformer og en generasjon forfattere som kommer fra sosiale mediers selv-fremstilling, vil gjøre disse spørsmålene enda mer vesentlige. Og legger du til den moderne utgaven av skillingsvisene, true crime-genren, så er vi inne i et farvann som fortjener vår oppmerksomhet.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Det skapte bråk i min barndom da Donald og Julegudstjenesten ble avholdt samtidig. Det var rett og slett et umulig valg! Men jeg mener å huske at Donald vant….