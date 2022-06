Oversetterpris tildelt Tove Bakke

Tove Bakke er tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2022 for sitt samlede virke som oversetter fra blant annet fransk og spansk.

Prisen ble delt ut under Norsk Litteraturfestival torsdag 2. juni.

Juryen uttaler at Bakkes oversettelser «preges av stor kunnskap, imponerende oppfinnsomhet og en blodvarm kjærlighet til det norske språket».

Tove Bakke (f. 1954) har oversatt over 60 verk i ulike sjangre, fra hele sju forskjellige språk.

«Samtlige av hennes oversettelser kjennetegnes av en vilje til å bevare originalenes fremmedhet. Samtidig tar hun i bruk et usedvanlig levende norsk, hennes setninger ligger alltid lett i munnen. Årets prisvinner har skjenket oss verdenslitteratur i norsk språkdrakt, blant annet som gjendikter av store poeter som chilenske Gabriela Mistral og spanske Federico García Lorca. Men hun har også noe av æren for at franske Anna Gavaldas romaner inngår blant tidenes største bestselgere på nynorsk.»

En ‘ord-oskeladd’

Juryen trekker også frem Bakkes sjangermangfold som en kvalitet ved hennes oversetterskap. Hun har i tillegg til romaner og lyrikk oversatt en rekke barnebøker og et tyvetalls teaterstykker, og hun ble i fjor tildelt Rosettaprisen for beste sakprosaoversettelse.

«Årets prisvinner har kalt seg selv en ‘ord-oskeladd’. I et intervju sier hun at hun er ‘ein setningselskar med innebygd parabol for ord’, som hvor enn hun drar lever ‘intravenøst språkleg’. Med andre ord er det kanskje ikke så rart at denne språklige Askeladden er blitt en svært produktiv gjendikter og oversetter.»

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris består av kr 50 000 kroner og et diplom. Juryen har bestått av Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet, Tone Selboe, Universitetet i Oslo, og Asbjørn Øverås, tidligere redaktør for oversatt litteratur.