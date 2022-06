«Litt redd, bare» vant Uprisen 2022

Unge lesere i ungdomsskolen har kåret Alexander Kielland Krag til vinner av Uprisen – årets ungdomsbok 2022 for romanen "Litt redd, bare".

Alexander Kielland Krag mottok i dag prisen under et arrangement i Maihaugsalen på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival.

– Å skrive denne boka var som å gå inn i et brennende hus. Det tok tre måneder å skrive den og nå står vi her. Jeg ble skikkelig overraska, for dette er en bok om de store følelsene og om en gutt som ikke har det så bra. Det er skikkelig rart for meg å stå her med alle dere, jeg som vanligvis sitter hjemme i senga mi og skriver, sa Kielland Krag fra scenen, og avsluttet:

– Takk til redaktøren min, Kajsa, teamet fra Gyldendal, alle dere som har lest og stemt, Foreningen !les og alle dere jeg glemmer nå! Tusen, tusen, tusen takk!

– Viktig tematikk

Her er juryens begrunnelse:

«Vi er elleve klasser fra alle landets elleve fylker som har lest fem ungdomsbøker og diskutert dem i fire måneder. Det har vært gøy, spennende og lærerikt. I går satt vi sammen i fire timer for å bli enig om en vinner. Vi hadde ulike utgangspunkt, meninger og synspunkter. Det var intenst, men til slutt var alle enige.

Årets vinnerbok har en viktig tematikk som vi mener alle ungdommer, og også voksne, bør lese om. Den engasjerer fra start til slutt, og det er overraskende mye leseren kan relatere til. Den har gode skildringer som gjør at leseren lever seg inn i hovedpersonen.

Vinnerboka har mye indre spenning. Vi blir kjent med følelsene til hovedpersonen og får medfølelse. Det er en lettlest bok som samtidig får deg til å reflektere. Handlingen er realistisk og troverdig. Språket er poetisk og teksten er utformet på en original måte. Noen av storjurymedlemmene opplevde at de kunne åpne boka på en hvilken som helst side og likevel ga teksten mening.

Mental helse er et tema som lenge har vært tabu. Når hovedpersonen i tillegg er en gutt, opplever vi boka som ekstra viktig og relevant. Hovedpersonen er ikke en person som står utenfor gjengen, han er en av gutta, og det normaliserer og gjør det lettere å forstå at hvem som helst kan ha angst.

Som dere sikkert har forstått:

Årets ungdomsbok 2022 er Litt redd, bare av Alexander Kielland Krag»

– En modenhet som er til inspirasjon

– Jeg er så utrolig stolt av alle ungdommene som har deltatt i årets Uprisen! Storjuryen 2022 er historisk stor, med representanter fra nesten alle fylkene. Allikevel klarte de å sitte konsentrert i fire timer og diskutere de fem nominerte bøkene, sier prosjektleder i Foreningen !les, Eira Kluge.

– Det var interessant å høre de veloverveide synspunktene og godt formulerte argumentene storjuryen kom med. Det er tydelig at juryklassene har lagt ned mye arbeid med bøkene. At storjuryen til slutt klarte å enes om en bok, viser også en modenhet som er til inspirasjon! avslutter Kluge.

De nominerte til Uprisen 2022 var:

Abnormium av Ida Kinden Jonassen, Kindex 2021

Den sorte bruden av Anne Elvedal, Cappelen Damm 2021

Litt redd, bare av Alexander Kielland Krag, Gyldendal 2021

Svarttrasta syng om natta av Tone E. Solheim, Samlaget 2021

Jente (17) ikke savnet av Camilla Helene Sandmo, Vigmostad & Bjørke 2021