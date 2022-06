LOs litteraturpris til Sharif

Gulraiz Sharif er tildelt LOs litteraturpris for romanen "Hør her a!".

– Tenk at en arbeiderklassegutt fra Arbeiderstrøkløkka, vinner pris for å ha skrevet Arbeiderlitteratur, sier Gulraiz Sharif.

LOs litteraturpris skal fremme norsk arbeiderlitteratur, og deles ut annethvert år. Tre forfattere var i år nominert for sine bøker, som beskriver ulike sider ved arbeiderklasselivet.

I år var det altså Gulraiz Sharifs kritikerroste debutroman Hør her a! som gikk av med seieren.

Prisen er på kroner 100 000,-. Den deles ut annethvert år, og i år er det andre gangen prisen deles ut.

– Kjenner på hele spekteret av følelser

Det er LOs sekretariatet som vedtar prisvinneren, etter juryens innstilling.

– Årets vinner er moderne arbeiderlitteratur i ordets rette forstand. Boka skildrer en oppvekst og et dagligliv i et hjem, med voksne i et arbeidsliv preget av lav lønn og mye jobb. Det er alvorlige undertoner og temaer formidlet i et friskt språk, som fører til at leseren kan kjenne på hele spekteret av følelser, sier LO-sekretær Kristin Sæther. Hun legger til:

– Som Aftenposten skriver i sin anmeldelse av boka: «noe så sjeldent som en morsom, norskpakistansk oppvekstroman om fattigdom og et transbarn, full av særpreg og språklig trøkk. Forfatteren kan komme til å bli stående som en av bokhøstens fremste, frekkeste og mest underholdende nye stemmer.»

Passert 25.000 eksemplarer

Gulraiz Sharifs debutroman fikk strålende anmeldelser da den kom ut i 2020. Den vant Debutantprisen for barne- og ungdomslitteratur Kulturdepartementet 2021 og ble nominert til Brageprisen 2020, Bokhandlerprisen 2020, Uprisen 2021 og Bokbloggerprisen 2021.

Boken utgis også i land som Danmark, Tyskland, Italia og Nederland, i tillegg til at den skal filmatiseres. Nylig ble boken tilgjengelig i pocketutgave, og totalt har den norske utgaven av Hør her a! nå passert et opplag på 25 000 eksemplarer.

De nominerte bøkene til Los litteraturpris var:

Hør her’a av Gulraiz Sharif

Gul bok av Zeshan Shakar

Det hvite kartet av Cecilie Enger