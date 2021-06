Ny shorts og solbriller

Tradisjonsmat som har stått på bordet i generasjonar. Og eg drikk rødvin til det meste. Sjølv til fisk og skalldyr. Eg klarer ikkje kvitvin. Mitt siste kjøp: Ein Cazes Samso 2020. Fordi ho på Polet meinte det var ein tøtsj av markjordbær i han. Eg er usedvanleg svak for markjordbær. Hehe.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Dronning Sonja til lang frokost. Kokt havregraut til henne på ei eller anna fjellhytte. Og så hatt god tid til å snakke om kunst. Som eg interesserer meg veldig for men som eg aldri tar meg tid til å fjordjupe meg i. Og så skulle Edvard Hopper fått bli med, hadde han levd.

Til middag ville eg invitert ein av de mest interessante personene eg nokon gong har hatt høve til å komme i alle fall litt tett på. Den svenske forfatteren GW Persson. Etter ein lang samtale på tomannshand hadde eg under Bjørnsonfestivalen for noen år sidan ein times scenesamtale med den gilde deckarförfattaren. Då inviterte han meg etterpå til å bu hos han noen dager på det eg forstod ikkje var ein toroms i Stockholm akkurat. Meir eit herskapeleg gods, trur eg. Det er aldri blitt noko av. Men det er jo ikkje for seint enno.

– Ditt beste ferieminne?

Sommerferiene då eg var liten. Vi reiste sjeldan nokon stad. Og no i ettertid tenker eg på det som veldig fint. Heime på Vegårshei. I høyonna på nabogarden. Hjalp til med hesjing. Vedlaging. Slike ting. Tjene noen kroner som du kjøpte saftis for. Sykla bygda rundt med blaut badebukse på sykkelstyret sommaren gjennom og såg Krutrøyk på ein svartkvitt fjernsyn hos eine bestefaren min fordi vi ikkje hadde fjernsyn heime. Nysteikt brød med rørte blåbær då eg kom heim. Slike minner.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Forlagsredaktøren Nils-Øivind Haagensen i Flamme forlag kunne godt fått ein blome. Forlaget har lenge hatt gåande eit boksingelprosjekt der mykje av det pompøse ved å gi ut/publisere er fjerna. Komboen delvis handmade publikasjon/vakker formgiving av Yokoland kaller Frode Grytten smått genialt. Og eg gler meg som ein unge til i haust å gi ut i denne serien haikusamlinga mi «Hundre vegar heim».

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Då ville eg aller først søkt om å få ta ei arbeidsveke i Den norske Forfatterforening. Og når veka der var over ville eg ha tatt neste i Norsk Forfattarsentrum. Så over i Kritikerlaget og vidare Oversetterforeningen. Då er første månaden i statsrådstolen godt og vel over, og eg har eit godt grunnlag for å treffe gode avgjerder for alle dei andre viktige felta av norsk kultur. Organisasjonane eg nevner over (og som eg med unntak av Oversetterforeningen er medlem av), har gjort ein heilt formidabel jobb for oss medlemmene under heile det spesielle fjoråret og året vi no er halvvegs inne i. Må vere ein god stad for læring for framtidige kulturministrar.