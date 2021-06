Rørt til tårer av Abid Raja

SOMMERGJESTEN: Dagens sommergjest er ingen ringere enn Tone Hansen, kommunikasjonssjef i Cappelen Damm.

Cappelen Damm er i særklasse landets største allmennbokforlag. Vi som arbeider med omtale og presentasjon av nye bøker, må til stadighet ta veien om informasjonsavdelingen i forlaget. Her får vi alltid hjelp og svært hyggelig mottagelse av kommunikasjonssjef Tone Hansen som har jobbet i Cappelen Damm siden 2002. Tone er oppvokst i Stavanger og er utdannet medieviter.

– Hvor tilbringer du ferien?

Hele storfamilien pleier være samlet hos min mor i Danmark, og der er vi som regel i alle fall tre uker. I fjor satte korona-situasjonen en stopper for Danmarksturen, og nå er det halvannet år siden vi har fått dratt til familien. I år krysser vi fingre og tær for gode, danske sommerdager og gjenforening. Båtturen er i alle fall bestilt.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Fri, late dager og døgnrytme som snus på hodet. Bøker, vin, venner og familie. Helst litt sol og bad.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Umulig å svare på hva som er beste bok så langt i år, det er så mange – men blant de som har blitt sittende i kroppen og hodet etter ferdig lesing er Linda Bostrøm Knausgårds Oktoberbarn, Olaug Nilssens Yt etter evne og Vigdis Reisæters Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen. Den siste er en bok jeg skulle ønske hele den voksne, norske befolkningen fikk lest – det er en bok som gir innsikt inn i norsk eldreomsorg, et felt som på et eller annet vis vil komme til å angå de aller fleste av oss, men som vi vet svært lite om. Og så er den en skikkelig «good read» i tillegg til å være lærerik.

Ut over sommeren blir det selvsagt en del manus-lesing av bøker som kommer til høsten. Øverst på listen nå er Synne Sun Løes Sinnapsykologen og Lars Saabye Christensens fjerde bind i Byens spor-serien: Jesper og Trude. Gleder meg skikkelig til å få lest dem, har hørt så mye fint fra kollegaer som allerede har lest så forventingene er høye.

Jeg har også kjøpt masse bøker fra andre forlag som ligger klar for ferien – for det å få tid til å lese litt fra andre forlag er også noe jeg forbinder med ferie. I bunken er blant annet Høst av Ali Smith, Årene av Annie Ernaux, Det åttende livet (til Brilka) av Nino Haratischwili og Elskeren av Helene Flood. Og så leste jeg en Selma Falck-krim fra Anne Holt forrige sommer, det var perfekt sommerlektyre så nå har jeg akkurat bestilt de andre bøkene i serien også.

Merker dog at leselisten er alt for ambisiøs, tipper jeg ikke kommer gjennom så veldig mye når alt kommer til alt … Pleier å bli slik.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Jeg sjekker alltid mailen

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Det klassiske: Nykokt krabbe og ferske reker sammen med masse hvitvin. Ellers har koronatiden gjort meg hekta på å teste nye cocktails, da ofte med utgangspunkt i Arnt Steffensens ypperlige bok Fredagscocktail Fra Old Fashioned til Pornstar Martini gode historier. Akkurat nå er White Russian, Eplevitt og Akevitt Sour blant sommerens favoritter.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Alle mine gode kollegaer – jeg elsker å få spise, drikke og snakke med dem alle sammen, det er så mange bra folk. Har savnet dem nå i dette koronaåret. Og jeg skulle kanskje særlig gjerne tatt en middag med miljøansvarlig i Cappelen Damm, Roy Jensrud og vår forfatter Bjørn Samset som til høsten er aktuell med den komplette miljøboken «2070: Alt du lurer på om klimakrisen og veien forbi klimaendringene». Roy har jeg jobbet mye med den siste tiden for å ferdigstille forlagets miljørapport, og han er et levende oppslagsverk som kan det aller meste når det kommer til bærekraft og miljø. Samset er en av Norges mest toneangivende klimaforskere. Da jeg nylig hadde møte med ham ville jeg virkelig ikke at han skulle bli ferdig med å snakke, det var en fryd å høre på ham. En middag med de to hadde nok gjort meg til et klokere menneske.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Det er mange som jobber høyt og lavt for å fremme litteraturen og lesingen og som hadde fortjent bukett, men blant mine helter er alle bibliotekarene og jeg vil derfor gi en blomst til dem alle sammen som takk for innsatsen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Tja, innenfor boksektoren ville jeg i alle fall løftet satsning på, og støtte til, skolebibliotek og bibliotekarer på alle skolene, samt mer støtte til Foreningen Les. Arbeidet med å få unge til å lese mer og oppdage lesegleden er jo utrolig viktig. Og så ville jeg jobbet for å øke innkjøpsordningen for norsk sakprosa og etablert flere stipend til arbeid med norsk sakprosa, samt sikret en boklov.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Den rødgrønne regjeringen har sikret ny boklov

&:

Regjeringen prioriterer god tilgang til bøker og litteratur for barn og unge, øker bevilgningene til skolebibliotek og læremidler

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Kanskje hva jeg gleder meg til i høst?

– Og hva ville du ha svart?

Jeg gleder meg skikkelig til å dra på litteraturfestival og har krysset av i kalenderen for en tur til Kapittel i Stavanger – de har stablet et kanonprogram å beina i år.

Eller, kanskje dere burde spurt hvilken av høstens bøker jeg vil anbefale?

Her kunne jeg nevnt veldig mange, men skal begrense meg til å trekke frem to som har rørt meg veldig: Abid Rajas Min skyld En historie om frigjøring og Marte Spurklands Ut av krisen.

Rajas bok overrasket meg, jeg trodde mye av hans historie allerede var kjent men skjønte da jeg leste at det var langt fra sannheten. Boken, som lanseres i august, er den brutalt ærlige historien om Abid Rajas turbulente klassereise, hans mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap. Tårene trillet da jeg leste, det var så sterkt og samtidig greide jeg ikke stoppe å lese for det var så utrolig bra skrevet.

Jeg synes også Spurkland skriver helt fantastisk, og en av mine favorittbøker er hennes tidligere bok Klassen. Den burde alle lese! Når det gjelder høstens kommende bok: Det siste året har gitt oss et helt annet innblikk i og forståelse av hva en samfunnsmessig krise er. Men hvordan ser en altomveltende krise ut for dem som virkelig opplever den på kroppen, når det man har raser sammen, og man må bygge opp hele livet på nytt? Gjennom åtte fortellinger om sammenbrudd og ny start tegner Marte Spurkland et knippe livsskjebner hinsides hva vi kan forestille oss. Det er virkelig sterkt å lese.