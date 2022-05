Ny scene på Deichman Tøyen

Nå er det duket for debatter, språkkaféer og yrende kulturliv når biblioteket utvider med en helt ny scene og arrangementsrom.

I går var gråpapiret i vinduene borte og lyden av oppussing hadde forstummet. Etter et halvt års arbeid kunne Deichman Tøyen presentere utvidede lokaler med en helt ny scene og arrangementsrom.

Salen skal fylles med musikk, debatter, språkkaféer, verksteder og alt det sære, kreative og sosiale tøyenfolket har å by på. Biblioteket på Tøyen har den siste tiden opplevd for trange sko, med 320.000 besøkende og 60 arrangement og aktiviteter i måneden på 600 kvadratmeter. Nå skal de som ønsker konsentrasjon og ro få slippe stadige forstyrrelser, og aktører og publikum får en ypperlig ramme rundt opplevelser i bibliotekets nye sal.

Til profesjonelle høyder

– Endelig skal vi kunne brette ut vingene og løfte biblioteket til profesjonelle høyder også innen kulturproduksjon og arrangement. Vi går fra å være kulturlivets gymsal til å bli et skikkelig treningsstudio, og er spente på å invitere aktører og publikum til lærerik samhandling, viktige samtaler og berikende opplevelser av alle slag, sier seksjonsleder Reinert Mithassel.

– Spiller en viktig rolle

– Lokalbibliotekene spiller en viktig rolle i utviklingen av gode nabolag, som sentrum i lokalmiljøene. Denne utviklingen er veldig tydelig på Tøyen. Jeg er veldig glad for at vi fikk muligheten til å overta nabolokalene. Gode bibliotek er et viktig bidrag i en by med store mot forskjeller i samfunnet, det er et sted å gjøre lekser for dem som har det trangt hjemme, det er datautstyr og internett, det er aviser fra hele verden og all slags kunnskap tilgjengelig, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

I går var det åpning med litt mat, musikk, dansegulv, førsteklasses underholdning og muligheten til å beundre det nye scenerommet. I dag er det barnas tur med forestillingen «Tøffere enn toget», etterfulgt av sirkus- og teaterverksted.

Mer enn doblet besøket

Sammen med Biblo Tøyen, som er et eget tilbud kun for barn mellom 10 og 15 år, kan Deichman nå tilby noe for enhver smak på Tøyen Torg. Til sammen blir de to bibliotekene en helhetlig, gratis arena for kultur på tvers av sosiale skillelinjer.

Deichman Tøyen ble første gang pusset opp i 2016 med god hjelp av den nederlandske interiørarkitekten Aat Vos. Biblioteket på Tøyen Torg var allerede før oppussingen det Deichman-biblioteket med flest besøkende per kvadratmeter. I 2015 var det 126.000 besøkende innom. Etter at biblioteket endret profil i 2016 og ble mer et opplevelses- og gjørested har besøkstallene skutt i været, og har helt fram til pandemien startet ligget stabilt på 320.000 besøkende i året. Nå etter nok en utvidelse av lokalet forventer man enda flere.

Utviklingen i 2022 har blitt muliggjort gjennom en ekstrabevilgning fra byrådet, og med solid støtte fra Gjensidigestiftelsen og bydel Gamle Oslo.