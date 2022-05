Skrev seg ut av sorgen

Da lege Christine Nitter for noen år siden mistet sin mann, ble skriving en viktig del av sorgprosessen. Det førte fram til den kritikerroste debutromanen «Våkenetter».

Hvilke bøker er det som virkelig har betydd noe for norske forfattere? Det har Bok365 forsøkt å ta et dypdykk i. Og la det være sagt med en gang: Vårt nye tilskudd til spalte-floraen er heftig inspirert av en utmerket tilsvarende spalte i The Guardian. Denne uka har vi spurt forfatter Christine Nitter, som ifølge Dagbladets anmelder skriver »Utsøkt om døden» i sin roman Våkenetter.

Boka jeg leser nå?

– Kristin Floods gjenfortelling av Dantes Inferno, den første delen av Dante Alighieris Den guddommelige komedie. Voldsomme scener fra reisen gjennom dødsriket.

Édouard Louis En kvinnes frigjøring. Tankevekkende om en mor, sett gjennom en sønns ømme blikk.

Boka som forandret livet mitt?

– Diktene til Edith Södergran vekket i ungdommen en intens livsfølelse og lengsel etter å skrive. Senere: Viktor Frankl Man´s Search for Meaning og hans tanker om at livet er meningsfylt under alle omstendigheter, og at vår frihet i bunn og grunn er å kunne velge hvordan vi vil forholde oss til det som skjer. Jon Fosses triologi om Asle og Alida, spesielt Kveldsvævd der drøm og virkelighet flyter inn i hverandre og bare kjærligheten står igjen mellom den døde Asle og Alida. En av de sterkeste leseopplevelsene jeg har hatt.

Boka jeg skulle ønske jeg hadde skrevet?

– Trolldomsfjellet av Thomas Mann. Hovedpersonen Castorp havner blant annet i en snøstorm på en skitur, har en snødrøm ( Schneetraum) hvor han ser klart for seg hvilken vei han bør ta i livet, men det er likevel ikke så lett, viser det seg. I det hele tatt er flere av personlighetene vi blir kjent med i denne romanen svært fascinerende lesning.

Boka som har påvirket min skriving og forfatterskap mest?

– Umulig å peke på én bok, men jeg kommer ikke utenom Virginia Woolfs Til Fyret, Thomas Bernhard Utslettelse, Tomas Espedal Å gå eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv. Herta Müller Mennesket er en stor fasan i verden. Albert Camus Den fremmede.

Boka jeg synes er undervurdert?

– Jeg synes det er vanskelig å vurdere om den er undervurdert, men jeg har ikke hørt andre snakke om essaysamlingen Kom ikke uten begjær av Thea Selliaas Thorsen, den har betydd mye for meg og jeg kommer stadig tilbake til den.

Den siste boka som fikk meg til å gråte?

Penger på lomma av Asta Olivia Nordenhof traff meg litt uventet i magen. Jeg tenkte: hvis jeg evner å berøre ett hjerte slik denne romanen har berørt mitt, så har det vært verdt det.

Den siste boka som fikk meg til å le?

Line av Axel Jensen. Nydelig om kjærlighet! Ungdommelig mot, fantastiske skildringer.

Boka jeg skammer meg for ikke å ha lest?

– Skammer meg ikke, men skulle gjerne ha lest hele Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.

Boka om mitt liv – tittel?

Det første som slo meg: Lyden av ankerkjetting. Men den blir litt vel upoetisk kanskje, så jeg tror jeg låner en fra Dante: Vita Nuova.