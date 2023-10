Ny rekord: – Viser at interessen for litteratur og lesing er stor

11 476 publikummere besøkte årets Kapittelfestival. For første gang ble Kapittel utsolgt for festivalpass før start.

Den årlige internasjonale festivalen for litteratur og ytringsfrihet, Kapittelfestivalen, fant sted i Stavanger fra 20. til 24. september. Her ble det slått nye rekorder.

Hele 11 476 publikummere strømmet til festivalen – som er 354 flere publikummere fra i fjor. Festivalpassene ble revet vekk før start.

– Det har vært rekordmange utsolgte programposter i år, og det er kjekt å se at folk strømmer til litteraturarrangement i Stavanger, sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal.

– Gjorde sterke inntrykk

Med Håp som årets tema, fikk publikummerne delta på 130 arrangement og møte 150 forfattere.

– Årets festivaltema var inspirert av aktivistene. Temaet Håp ga oss muligheten til å løfte frem litteraturens evne til å se muligheter i mørket, sier Risdal og legger til:

– Sammen med gode utlånstall på Sølvberget viser årets besøkstall at interessen for litteratur og lesing er stor, og det ser ut til at håp er et tema som engasjerte og berørte.

Festivaltemaet ble belyst fra flere sider. For mange gjorde internasjonale forfattere som Leïla Slimani og Mohamedou Ould Slahi spesielt sterke inntrykk.

– Få kjenner verdien av håp bedre enn Slahi som satt 14 år uten tiltale eller rettssak i Guantánamo Bay før han ble løslatt. I fangenskap skrev han bestselgeren Guantánamo Diary.

Også fribykunstner Hayat Al-Sharif og Aftenblad-journalistene Arild l. Olsson og Jarle Aasland trakk mye folk.

Store norske

Store norske navn dukket opp på årets Kapittel. Blant annet Maja Lunde, Lars Saabye Christensen, Anne B. Ragde, Frode Grytten, Lars Mytting og Helene Flood, i tillegg til lokale forfattere og sentrale musikere som Kari Bremnes og Pedro Carmona-Alcarez. Sistnevnte er også forfatter.

– Carmona Alvarez snakket for en fullstappet sal, og ble møtt med stående applaus, kommer det frem av pressemeldingen.

Også 3100 barn og unge fikk møte forfatterne.

– Høydepunktet for mange av de minste var nok å få møte Herman Flesvig. Sammen med Erlend Loe vant han i år lesekonkurransen “Årets bok” for bildeboka Herman, og de ble bokbadet av skoleelever på Kapittel.