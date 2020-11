Nicolay Woldsdal (29) er ny kokebokredaktør i Frisk forlag.

– Jeg synes det er skikkelig gøy å få muligheten nå til å lage kokebøker som gleder og er nyttige for folk – store som små – sammen med et så bra og fint team, sier Nicolay Woldsdal.

Han kommer fra rollen som kommunikasjonssjef i Grappa/Drabant Music, og har tidligere jobbet i NRK. Han har vært en ivrig hobbykokk i mange år, og er journalist i bunn.

– Forlagsbransjen trenger litt rock’n’roll

– Overordnet vil jeg at flere folk i mange aldersgrupper skal få øynene opp for det Frisk forlag og forfatterne våre gjør. Jeg ønsker å bidra til at flere skal dele samme oppfatning om at vi er landets hyggeligste forlag, som uredd jobber for å hjelpe, inspirere og opplyse folk i hverdagen, med kvalitet i bunn, sier Woldsdal.

– Nicolay overrasket oss med sine kreative ideer på intervju, og forlagsbransjen trenger litt rock’n’roll! Det er mange paralleller til platebransjen, samtidig som vi ser at vi kan ha mye å lære. Vi gleder oss til å bli jobbe sammen med Nicolay, sier daglig leder, Anders Berget.