Starter eget forlag

Per Marius Weidner-Olsen oppretter November forlag, hvor han vil utgi debutromanen.

Per Marius Weidner-Olsen ble tidligere høst droppet av Oktober forlag, da de mente det var et tillitsbrudd at forfatteren ikke hadde opplyst om en tidligere straffedom. Debutromanen har høstet god kritikk og solgt godt i bokhandelen, men når Oktober ikke lenger trykket opp nye opplag var det usikkert hva som ville bli av Weidner-Olsens videre forfatterskap.

Nå offentliggjør han at han starter sitt eget forlag, under navnet November. Det er NRK som omtalte saken først.

– Romanen min skal ha et videre liv og nye lesere skal få tilgang til den, sier Brageprisnominerte Per Marius Weidner-Olsen.

I samarbeid med BoldBooks

– Når Oktober ikke ønsker å gi ut boken lenger, tar jeg kontrollen selv og gir den ut på eget forlag. Det hadde jeg nok ikke satt i gang med uten et tilbud som BoldBooks, som støtter indie-forfattere – jeg er svært fornøyd med prosessen jeg har hatt med dem. Nå gleder jeg meg til å se boken i salg igjen, med nytt omslag og nytt forlagsnavn, sier Weidner-Olsen.

BoldBooks AS skriver at de er stolte over å bistå Per Marius Weidner-Olsen, og glade for at boka blir tilgjengelig for lesere igjen.

– Vi synes det er flott at forfattere beholder rettighetene og kontrollen over eget åndsverk, sier markedsutvikler i BoldBooks, Heidi Larsen.

– Forfattere som gir ut på eget forlag beholder full kunstnerisk kontroll og alle salgsinntektene. Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen har mottatt strålende kritikker, og er nominert til Brageprisen. Boka er i dag utsolgt, men trykkes i nytt opplag på November forlag. Den er forventet på lager 7. desember og vil være tilgjengelig for bestilling gjennom Bokbasen innen et par dager.

– Dette er en svært god bok, som fortjener å nå ut til alle leserne som har etterspurt den, sier Heidi Larsen

