NRK sender Lillehammer-festivalen

Litteraturfestivalen på Lillehammer blir til en omfattende TV-sending på NRK med Hans Olav Brenner og Siss Vik som programledere.

– Det blir en blanding av strømming på nett, sending på radio og sending på tv, det varierer gjennom dagen. Fredag blir det kveldssending og ganske omfattende sendinger på lørdag og søndag, konstaterer festivalsjef Marit Borkenhagen.

Litteraturfestivalen på Lillehammer 29.-31. mai tjuvstartet i mars med å lage verdens minste litteraturfestival fra en rød telefonkiosk på Kjelsås i Oslo der flere av deltagerne i mai ble introdusert.

– NRK tar samfunnsansvar og gjør ulike ting for å løfte norsk litteratur, musikk og annen kultur. Jeg er utrolig glad for dette er i boks. Det blir sendinger fra studio på Marienlyst primært. Vi har hatt langvarig samarbeid med NRK. De er kjent med festivalen. P2 har gjennom mange år hatt sendinger fra teltet på Lillehammer, så dette er en forlengelse av samarbeidet og kanskje blir det styrket.

Utenlandske produksjoner?

– Hva skjer med de utenlandske gjestene?

– Vi håper å få med en del av dem, enten på linje inn til studio, eller vi gjør noen produksjoner i utlandet. Det undersøkes.

– Blir det nye programposter eller kun fra eksisterende meny?

– Vi bruker innholdet fra den planlagte festivalen, men det justeres for å passe i tv-rute. Hovedprogramledere er Hans Olav Brenner og Siss Vik og ja, det blir quiz fredag kveld. Så nå får Dag Solstad og hans lag konkurranse fra hele Norge, sier Marit Borkenhagen.

– Uten sidestykke

– Litteraturfestivalen på Lillehammer skal jo ideelt sett foregå der, Et hakk opp fra Mjøsas bredd. Med banknatt, debutantlunsj, tilfeldige møter i Storgata, innsiktsfulle samtaler rundt omkring i byen og sene timer på Håkons pub. Vi er mange som har vært på denne festivalen i et kvart århundre, og som årvisst reserverer plass til den både i hjertet og kalenderen. Derfor er det en småskummel og pirrende utfordring å gjenskape og fornye magien fra Lillehammer i NRKs studioer dette spesielle året. Det blir et litterært event uten sidestykke i både landets og kringkastingens historie, sier Hans Olav Brenner.

– Vårens vakreste

– Lillehammer litteraturfestival er for meg vårens vakreste eventyr, både for å se og høre nye litterære stemmer, tenke nye tanker og for å kose meg og tulle med kjente og nye folk. Når jeg ikke får tatt min årlige tur til Lillehammer på grunn av den hersens koronaen, er jeg kjempeglad for å kunne bidra med en ad hoc-versjon i krisetid, og jeg gleder meg selvfølgelig spesielt mye til å avholde den årlige litteraturquizen, sier Siss Vik.

På festivalen kan du blant andre møte Beate Grimsrud, Jonas Eika, Maja Lunde, Hanna Stoltenberg, Linda Boström Knausgård, Lars Mytting, Mariana Enriquez og Nina Lykke.