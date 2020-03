Se Verdens minste litteraturfestival live!

I dag går «Verdens minste litteraturfestival» av stabelen. Og arrangørene vil at du kun møter opp digitalt. Følg livesendingen her fra klokken 14.

– Akkurat nå er det jo dessverre ikke mulig å samle mye folk til en litteraturfestival, og for å bøte på det har vi organisert kanskje verdens kanskje aller minste litteraturfestival, som vi strømmer på nett. Så her blir det mulig å være publikum, forteller festivalsjef for Norsk litteraturfestival, Marit Borkenhagen.

«Verdens minste litteraturfestival» går av stabelen fra klokken 14 torsdag – digitalt og smittefritt. Dette blir en oppladning til den noe annerledes festivalen på Lillehammer senere i år.

– Dette er en liten smakebit på hva som egentlig skulle kunne oppleve på Lillehammer litteraturfestival, som blir endret til å bli en digitalhelgefestival i slutten av mai, sier Borkenhagen.

Var ute etter liten arena

Om det faktisk er verdens minste litteraturfestival er heller usikkert, men at det foregår på en veldig liten plass er klart – faktisk i en av landets nye tilskudd til litteraturlandskapet: lesekiosken på Kjelsås i Oslo. Dette var landets kanskje første i sitt slag, og det er lesekioskgründer Vidar Kvalshaug som vil være festivalens vert og konferansier.

– Vi var ute etter en liten arena, når det er litt restriksjoner på reise rundt. Jeg visste at lesekiosken hadde vært der en stund, og dessuten er det i området hvor jeg og Kvalshaug har hjemmekontor nå, sier Borkenhagen.

Arrangementet vil i tro coronastil foregå utendørs, men trygg avstand.

– Forfatterne som kommer er basert i Oslo-området, som har praktiske måter å komme seg til Kjelsås på, uten å ta noen sjanser.

– Ikke møt opp!

– Det vil bli markert hvor nærme festivaldeltagerne kan være hverandre, og det blir en lang mikrofonstang. Til slutt, en viktig oppfordring til alle andre, og noe jeg aldri trodde jeg skulle oppfordre til før en litteraturfestival: Vær så snill å ikke møt opp!, sier Vidar Kvalshaug.

Litteraturfestivalen får besøk av blant andre Nina Lykke, Kjersti Bjørkmo og Ragnar Hovland. Det vil også bli quiz og sang.

Du kan følge hele arrangementet live her på BOK365 fra klokken 14:

Her er festivalprogrammet:

14.00: Velkommen v/ Vidar Kvalshaug

14.02: Vibeke Røgler fra Foreningen Les avduker lesekiosken

14.06: Marit kommer med bøker og forteller om planene for den digitale festivalen og annet som kommer i stedet for festivalen slik vi kjenner den

14.12: Nina Lykke og har en kort samtale med henne om hvordan denne tiden er for henne som forfatter og får henne til å fortelle litt om Full spredning

14.20: Ivo de Figueiredo som forteller om en annerledes Norsk Litteraturfestival i jubileumsåret.

14.25: Kjersti Bjørkmo som leser kommunedikt

14.30: Ragnar Hovland, samtale + sang

14.40: Anne Gaathaug som avslutter med quiz

14.45: Slutt