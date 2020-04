Gir opp fysisk bokmesse

Storforlaget Norsteds har presset på og Bokmässan i Göteborg blir i beste fall en digital variant i høst.

Bokmässan i Göteborg fra 26.-29. september er et av Nordens største kulturarrangementer, men det er i et normalår. Forrige uke kom Bokmässan opp med to alternativer. En nedtrimmet versjon eller et digitalt arrangement. Samtidig ba de om tid til ut mai måned for å ta en endelig avgjørelse.

Les i BOK365: Forlagene krever bokmesse-svar

Norsteds hopper av

I går kom Norsteds-gruppen på banen, og det er ingen liten aktør. Norsteds takket nei til en minimesse. Svenske forleggerforeningen og foreningen av nordiske, uavhengige forlag, Noff, var også i tvende.

– Nesten ingen av våre medlemmer har sagt at man skal forsøke å lage en nedslanket messe. Både Noffs og Forleggerforeningens medlemmer synes vi skal utsette vår flotte bokmesse til neste år, og gjennomføre en digital variant i år, for dem som vil. Det man mister da, er selvsagt møtet, alle spontane samtaler og salg, sier Kristina Ahlinder i Förläggareföreningen til Svensk Bokhandel.

Dropper møte-messe

Hun fikk respons umiddelbart. Bokmässan avlyste i går en fysisk bokmesse, men fortsetter å planlegge en digital variant.

Hvis september kommer uten restriksjoner, burde et mindre publikum være mulig, mener arrangøren ifølge Svensk Bokhandel, og de fastholder på at de vil vente til slutten av mai med å ta gi endelig beskjed.

I fjor hadde messen 800 utstillere fra 29 land på over 11 000 kvadratmeter og alle norske aktører pleier å være tilstede.

Forbausede forlag

Avgjørelsen om digitalmesse, har skapt forbauselse blant forlagene. Hvordan vil en digital bokmesse se ut?

– Hvordan kommer stemningen til å bli? Blir det samme gjennnomslag når man har det digitalt? Hvordan kommer vårt forhold til skjerm å være i september? spør Toeffler, forlagssjef i Atlas, i intervju med SVT.