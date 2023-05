Northern Stories dobler omsetningen

Northern Stories økte omsetningen fra 4,5 til 8,4 millioner kr i fjor. – Det er et signal om at vi har lykkes i våre strategiske veivalg, sier Astrid Dalaker.

2022 ble et godt år for Northern Stories Literary Agency, som nær doblet omsetningen til 8,4 millioner kroner. Driftsresultatet endte med dette i et overskudd på 130 000 kroner.

– Nøkkelen til suksessen er at vi tenker bredt rundt våre forfatterskap, og satser tungt på å utvikle disse på tvers av utgivelsesplattformer. Dette betyr at eksempelvis film og TV har blitt mye viktigere for oss og våre forfattere, sier Astrid Dalaker – eier og gründer.

– Mulig å skape lønnsomhet

Så langt har agenturet rundet femti solgte film- og TV-rettigheter, hvorav over tjue i fjor alene. I tillegg kommer en rekke bokavtaler og teater-rettigheter.

– Det er nærmest opplest og vedtatt i norsk bokbransje at det ikke er mulig å skape lønnsomhet i et agentur. Derfor er det ekstra hyggelig at vi kan bevege oss på slike nivåer, sier Dalaker, som likevel ikke legger skjul på at oppstart-årene var tøffe: – Det stemmer at det tar tid. Å etablere forfatterstemmer i utlandet krever mange års iherdig arbeid fra den første rettigheten er solgt til den samme boken når ut til mange markeder, etablerer suksess, og dermed gir forfatteren kjærkomne ekstra inntekter. I vårt lille hjemmemarked er det for få forfattere som klarer å leve av forfatterskapet. Også for dem krever det gjerne mange års innsats, gode stipender og innkjøpsordninger, bestselgeri, priser og mediasynlighet.

Til mange land

På agenturet er det i dag 43 forfattere og manusforfattere:

– «Northern Stories-familien» har et bredt spenn med mange fantastiske forfattere. Vi har Nikolaj Frobenius, hvor bokrettighetene er solgt til 20 land – men som også har et omfattende manusforfatter-virke, med blant annet Forsvinningen på Lørenskog. Og vi har John Kåre Raake, forfatteren bak Isen, som er solgt til 16 land – og en av to manusforfattere til filmsuksessene Bølgen og Skjelvet. Han har også skrevet RIP Henry og Festning Norge, sistnevnte ble belønnet med årets beste manus på Series Mania i år – den europeiske versjonen av Emmy-prisen. Jørgen Jægers bøker er solgt til syv land, med over 30 litterære rettigheter, i tillegg er TV-rettighetene til Ole Vik og Cecilie Hopen-universet solgt.

I en helt annen sjanger finner vi Linn Skåber. Bøkene hennes er solgt til over ti land. Teaterrettighetene hennes reiser til de skandinaviske scenene, men også til Slovenia og Slovakia. Og sist, men definitivt ikke minst har vi vår internasjonale strikkesuksess Linka Neumann og hennes Villmarksgensere-konsept. Ingen norske strikkebøker er solgt til flere land.

Bredde og synlighet

– At vi øker på film og TV, betyr ikke at vi satser mindre på bøkene. Vi tenker på historien, og jobber utenfor tradisjonelle bokser. En manusforfatter kan gjerne skrive en bok, og en forfatter kan gjerne skrive en god film eller TV-serie, sier Dalaker, og legger til: – En nøkkel til suksessen er utvilsomt at vi har såpass få forfattere. Da kan vi gjøre en fullgod jobb slik at alle er like viktige og synlige hos oss. Slik skal det også fortsette, så nå utvider vi staben og søker etter ny agent.

Agenturet har klatret jevnt og trutt de siste årene, fra 3,1 mill i 2019, via koronaåret med 2,5 mill. i 2020, til 4,5 mill. i 2021 og til de nevnte 8,4 mill. i fjor:

– Så langt ser det ut til at den gode trenden fortsetter, vi hatt en omsetningsøkning på 50 prosent hittil i år, sier Astrid Dalaker.

—

Note: Astrid Dalaker er samboer med BOK365s redaktør Vebjørn Rogne.