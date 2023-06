Lanserer podkast for bokelskere

Dagbladets nye bokpodkast skal avsløre ukjente sider ved kjente mennesker. Og kanskje kommer kongen?

– Alle har en bok som sitter i kroppen og hjertet, og som har preget dem i livet. Det kan være alt fra Lindgren til Dostojevskij. Folk blir ekstremt lidenskapelige når de snakker om bøkene de elsker, og de viser fram sider vi kanskje ikke har sett før, sier Dagbladets Sigrid Hvidsten.

«Lettlest» er navnet på den nye podkasten som ble lansert tirsdag. Her får lytterne høre kjente mennesker fortelle om bøker som har gjort inntrykk på dem. Hvidsten er programleder, og intervjuobjektene blir hele spekteret av norske kjentfolk, fra forfattere til realitykjendiser.

Lover overraskelser

– Bøkenes verden er en fantastisk arena til å snakke om alt som er nært. Her blir det kjente gjester fra alle deler av samfunnet – og alle har sin unike historie å fortelle, sier Hvidsten.

– Kan du by på noen overraskelser?

– Åja. Jeg blir ofte overrasket når folk begynner å snakke om favorittbøkene sine. Det er ofte noe helt annet enn det man kanskje skulle tro. Jeg kan nesten love at lytterne vil bli overrasket. Det har i hvert fall jeg blitt, flere ganger, sier Hvidsten. – Og dessuten; bøker får fram de store følelsene. Her er det de store tingene i livet: Livsendrende hendelser, lengsel, savn, kjærlighet – og ikke minst relasjoner til de nære – kjærester, søsken, foreldre.

Hva leser Jo Nesbø? Hvilke bøker inspirerte ham til å skrive? Det er tema i første podkastepisode. Krimkongen forteller blant annet om hvorfor det aldri vil komme en selvbiografi, eller bandbiografi med Di Derre.

Om hvordan bøkene påvirker oss

Sigrid Hvidsten sier at målet med podkasten er å snakke om bøker på en interessant, men tilgjengelig måte. Hun kaller nyskapningen «en bred og folkelig podkast».

– Vi skal snakke om alle slags bøker og hvordan de påvirker oss, og vi skal snakke med alle slags mennesker om hvordan bøkene har påvirket dem, sier Hvidsten.

Episodene vil vare rundt en halvtime – med ukentlige slipp.

– Hvem er drømmegjesten? Du kan invitere her og nå!

– Kong Harald. Han har levd et langt og sammensatt liv. Det hadde være veldig spennende å høre ham snakke om bøkene som har betydd mest for ham i livet.