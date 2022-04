Norsk ungdomsbokserie reiser ut

– Vi er svært glade for, men ikke overrasket over den store interessen Kjendiskjæreste-trilogien mottar i utlandet. Etter to år med pandemi, etterfulgt av internasjonal uro og krig, opplever vi at mange forleggere ser aktivt etter feelgood-litteratur. I stedet for fantasy og dystopier, som lenge har vært en trend på det internasjonale markedet, jakter forlagene nå på gode ungdomsbøker innen feelgood-segmentet, med særlig vekt på følelser, kjærlighet og dramatikk, sier Ingvild Haugland Blatt fra Cappelen Damm Agency.

Jobber i Gyldendal

– Feelgood er en etablert sjanger på voksenmarkedet, men det er lenger mellom denne typen bøker som virkelig slår til på ungdomsbokmarkedet. Salg av rettigheter på ungdomsbøker er generelt vanskelig på det internasjonale markedet, og to- og treboksavtaler tilhører sjeldenhetene, forteller Haugland Blatt videre.

Danske Gyldendal har kjøpt rettighetene til de to første bøkene i serien, mens Bonnier Carlsen i Sverige inngikk en tre-bokavtale allerede før bøkene var lansert i Norge. Også det anerkjente tyske forlaget Suhrkamp/Insel sikret seg umiddelbart rettighetene til alle de tre bøkene i serien.

Kirsti Kristoffersen jobber som publisist og manager i norske Gyldendal, og hun har bakgrunn som journalist og redaktør i tenåringsmagasinet Julia. De siste årene har hun jobbet i managementet til Marcus & Martinus og flere av Norges største tenåringsforbilder.