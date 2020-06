Dropper Frankfurt-messen

Store amerikanske forlag som S&S, Macmillan og HarperCollins melder at de uteblir fra Frankfurt-messen senere i år.

Forrige uke holdt Frankfurter Buchmesse pressekonferanse om hvordan de planlegger å gjennomføre årets messe på en forsvarlig måte. Nå melder flere amerikanske forlagsgiganter at de ikke vil sende medarbeidere til messen i oktober. Det melder Publishers Weekly.

«Etter nøye overveielser, og med helsen og sikkerheten til våre ansatte og kolleger, har Simon & Schuster bestemt at vi ikke vil delta på Frankfurt Book Fair i år», skrev forlaget i en melding.

Kommunikasjonsdirektør i S&S, Adam Rothberg, uttalte følgende til Publishers Weekly:

«Vi applauderer Frankfurt bokmessens tiltak til å utvikle digitale programposter, og selv om vi ikke vil være tilstede fysisk, ser vi frem til å bruke andre metoder for å holde kontakten med det internasjonale forlagsmiljøet».

Vurderer digital deltakelse

Talsmann for Macmillan Erin D. Coffey uttalte: «Vi bekrefter at Macmillian ikke vil være fysisk tilstede under Frankfurt-messen, men vil vurdere digital deltakelse dersom det blir mulig»

I HarperCollins uttaler kommunikasjonsdirektør Erin Crum at de også vurderer digital deltakelse:

«HarperCollins vil ikke ha en stand eller sende representanter til Frankfurt Book Fair i år, ettersom vi begrenser forretningsreiser av hensyn til våre ansatte. Det er fantastisk at Frankfurt-messen utvikler digitale planer for både nå og fremtiden. Vi ser frem til å returnere til Frankfurt, og andre bokmessen, for å møte våre internasjonale kontakter i årene som kommer».