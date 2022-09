Norge blir gjesteland i Bologna

Norge skal være gjesteland på barnebokmessen i Bologna 2026.

– Styret i NORLA er svært begeistret over Bologna-satsingen, og ser dette som en unik mulighet til å vise fram bredden og kvaliteten i norsk skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sier Arne Vestbø, NORLAs styreleder og generalsekretær Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

I snart 60 år har bokmessen i Bologna vært det ledende arrangementet i forlagsbransjen for barne- og ungdomslitteratur internasjonalt, og er et viktig utstillingsvindu for både bøker og illustrasjoner.

Hvert år inviteres et land til å vise frem sin kultur og litteratur for barn og unge gjennom et gjestelands-prosjekt. Våre perspektiv på formidling presenteres samtidig for fremtidens lesere. Norge har nå fått denne muligheten for 2026. Bokbransjen i Norge og aktører på et bredt felt av litteratur og lesing for barn og unge vil inviteres til å bidra.

– Har mye å glede seg til

– Vi gleder oss stort til å ha med hele barnebokbransjen i Norge til Italia og verden, for å synliggjøre det høye nivået og bredden i barne- og ungdomslitteraturen vår. Barn og unge – fremtidens lesere – har mye å glede seg til, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

NORLA skriver i en pressemelding at forfatterne g illustratørene av barne- og ungdomslitteratur vil stå i sentrum både i forberedelsene til og i selve gjestelandsåret 2026. Det blir program både på messeområdet og i Bologna by, og ikke minst en egen utstilling med originalverk av norske illustratører.

NORLA vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med bokbransjen, litteratur- og kulturaktører, den kongelige norske ambassaden i Roma og internasjonale partnere.

Kick-off på Lillehammer

– Det er en stor ære å få være gjesteland i Bologna, og en viktig bekreftelse på at barne- og ungdomslitteratur fra Norge er i verdensklasse. Vi gleder oss til å løfte fram forfatterne og illustratørene vi er så stolte av – også i tiden fram mot festivalen, sier Alexander Løken, leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU).

Det blir et kick-off-arrangement for gjestelandsprosjektet på Lillehammer 24. mai 2023 i forbindelse med Norsk Litteraturfestival og visningsarenaen Komma.