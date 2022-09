Med Karpe i kulissene

Journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam har hatt fri tilgang til Chirag, Magdi og hele Karpe-maskineriet gjennom 2022. Resultatet er boka "Hjertet i to" som lanseres i oktober.

2022 har vært Karpes år. I januar lanserte de sitt nyeste musikalske prosjekt «Omar Sheriff», som umiddelbart ble det mest strømmede norske albumet noensinne. Siden satt de norgesrekord i Oslo Spektrum med 111 000 solgte billetter og ti smekkfulle hus. Nå kommer halvåret i bokform.

– Boka er et tidsdokument fra det kaoset 2022 har vært, forteller Magdi.

Journalist og forfatter Yohan Shanmugaratnam har fått innpass i det innerste teamet rundt Chirag og Magdi, der svært få slipper inn.

– Det har føltes veldig lett å stole på Yohan. Han ble en naturlig del av gjengen umiddelbart, og plutselig hadde han hengt på i et halvt år, forteller Magdi.

– Han ser ting ved oss vi ikke klarer å se selv

Yohan Shanmugaratnam fikk være med på turnébusser, møter og fester og hadde en rekke samtaler med Magdi og Chirag om kunsten, livet og musikken.

– Teksten Yohan skrev om «Baraf» i vinter, var en sterk opplevelse. Det var ikke bare vi, men en hel generasjon med barn av fremmedspråklige som følte seg sett, sier Chirag om Yohans kommentar i Klassekampen.

– Vi leste den første boka hans, Vi puster fortsatt, og liker veldig godt blikket hans. Han ser ting ved oss, og i musikken vår, som vi ikke klarer å se selv, fortsetter han.

Flerkultur, utenforskap og inkludering

Kommentaren Yohan skrev i Klassekampen ble startskuddet for boka Hjertet i to.

– Jeg har hatt samtaler med Chirag og Magdi om temaer jeg selv er opptatt av: identitet, flerkultur, utenforskap og inkludering. Jeg har også blitt kjent med menneskene rundt dem, folk som ellers pleier å holde seg i kulissene, men som er uunnværlige i Karpe-maskineriet, forteller Yohan.

Boka behandler en tematikk som har vært viktig for Karpe gjennom hele karrieren, og som ble spesielt tydelig med «Omar Sheriff». Yohan skildrer blant annet Chirag og Magdis uro over foreldrenes utenforskap og aldring. Foreldrenes dødelighet får en ekstra sårhet siden de er den viktigste broen til kulturen som har vært med på å forme duoen.

– Karpe gjør verden litt større, litt varmere og litt klokere. Med forfatter Shanmugaratnam blir dette noe langt mer enn en vanlig bandbok. Hjertet i to handler også om det nye Norge. Hvem er vi egentlig nå, og hva skal vi være fremover? Derfor er dette en viktig bok, sier Alexander Henriksen, administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag.

Alle vil ha Karpe

– Det har ikke manglet på frierier fra bokbransjen de siste årene. Men det har ikke føltes riktig før nå. Vi er glade for at akkurat disse månedene har endt opp i bokform, og at det er Yohan som har skrevet, sier Karpes manager Silje Larsen Borgan, som mener at Yohan tilfører mye til Karpes univers.

– Dette har ikke bare vært Karpe sitt år – det er Karpe sin tid. Vi i Bonnier er svært stolte av å gi ut Yohan Shanmugaratnams fantastiske bok fra innsiden av Karpes verden. Leseren blir invitert inn og vil få en unik opplevelse fra deres ståsted. Gled dere, sier redaksjonssjef for sakprosa i Bonnier Norsk Forlag, Andreas Hatlevik.