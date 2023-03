Nore-roman nominert til fransk pris

Den franske utgaven av magasinet Elle har sin egen litteraturpris. Nå kan den bli den norske forfatteren Aslak Nore til del, for boken «Havets kirkegård».

Nylig ble nominasjonene til Elle-lesernes hovedpris offentliggjort. Der finner vi en norsk forfatter representert.

– Dette er spesielt stort fordi nominasjonene av Elle-leserprisen foretas av en jury bestående av storlesere over hele Frankrike, og fordi dette er et land jeg har et helt spesielt forhold til, sier Aslak Nore selv.

– Det skjer enormt mye morsomt med Aslak Nores Havets kirkegård på det franske markedet, sier Gina Winje i Winje Agency, som forvalter rettighetene til boka internasjonalt. Hun kan fortelle at siden romanen ble sluppet på fransk i februar, har de gode anmeldelsene stått i kø. Den franske avisa Liberation kaller romanen «Opplysende og fengslende», og avisa La Montagne skriver at Havets kirkegård er en «ambisiøs saga». Anmelderen i franske Elle er også begeistret, og mener at «Denne sagaen vil glede fans av TV-serien «Succession» og fortrylle lesere som er glade i komplekse intriger.»

Havets kirkegård er solgt til 16 land, og ligger blant annet høyt på bestselgerlistene i Nederland – der de nå trykker nytt opplag.

Her hjemme ble boka nominert til Bokhandlerprisen da den utkom høsten 2021, og den høstet en sekser på terningen i VG.

– Jeg ville hive inn alt jeg synes er gøy i denne boken, fylle den med krigshistorie, familiedynastier, gamle hemmeligheter og ubesvarte gåter. Jeg ville skape spenning og driv samtidig som jeg ville skrive fram den episke, store fortellingen – i slekt med det Carlos Ruiz Zafón fikk til med Vindens skygge, uttalte Aslak Nore til NTB da boken utkom.