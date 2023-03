Kriznik takket av

Heidi Marie Kriznik ble takket av og Brynjulf Jung Tjønn valgt til ny leder i Den norske Forfatterforening på årsmøtet denne helgen.

– Jeg er så glad for at Den norske Forfatterforening i Brynjulf Jung Tjønn får en så god arvtager, sier avtroppende leder Heidi Marie Kriznik. – Jeg er spesielt glad for at det er Brynjulf som tar over stafettpinnen og fortsetter det litteraturpolitiske arbeidet sammen med sekretariatet.

Kriznik fortsetter som leder frem til juni av praktiske årsaker.

– Har du noen gode råd til din etterfølger?

– Lytt til årsmøtet! Men det har han allerede sagt selv, så det er kjempebra!

Den nyvalgte DnF-lederen er full av lovord om forgjengeren sin:

– Jeg har veldig stor respekt for den innsatsen Heidi Marie har gjort i seks år, sier nyvalgt leder Brynjulf Jung Tjønn, og fortsetter:

– Hun har gjort et fantastisk arbeid, og jeg er veldig stolt over å være etterfølgeren hennes. Jeg ser frem til å ha en overlappende tid sammen med henne.