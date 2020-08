Nordisk budkrig om Linde

Ingen grunn til å klage på responsen: Rift om "Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet" i våre naboland.

Heidi Lindes ferskeste roman, Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet, er nå solgt til Sverige og Danmark. Til Danmark ble rettighetene solgt for et sekssifret beløp etter en het budrunde, melder Gyldendal Agency.

Det har vært stor rift om rettighetene til Heidi Lindes nyeste roman i våre naboland. Etter budrunder gikk henholdsvis svenske Bazar (Bonnier) og danske Turbine seirende ut.

– Vi har sjelden opplevd større unison entusiasme og begeistring for en norsk roman, som for Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet. Vi gleder oss enormt på Heidis vegne, sier rettighetssjef Anne Cathrine Eng ved Gyldendal Agency.

Glitrende tilbakemeldinger

Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet har høstet glitrende anmeldelser siden lanseringen i sommer. VGs anmelder Gabriel Michael Vosgraff Moro skrev at «Heidi Linde skriver så det suser om familie, barn og de vanskelige valgene midt i livet.»

– En skarp roman om det, til tider, utfordrende voksenlivet med familie, samliv og barn – og om livets vanskelige valg og det man velger bort. Det er attesten fra Marie Brocks Larsen, sjefsredaktør og partner i Turbine. – Linde treffer blink, skriver intelligent og med glimt i øyet, og vi hos Turbine kan nesten ikke vente med å få denne sterke romanen ut til de danske leserne.

– Falt pladask

– Det er lenge siden en roman har berørt meg så dypt. Heidi Linde skriver med en letthet om de vanskelige livsvalgene som vi alle møter. Og samtidig med en skarp innsikt, svartsyn og humor. Kombinasjonen er uslåelig, og jeg falt pladask for denne tankevekkende romanen, forteller Karin Linge Nordh, publisistisk sjef for skjønnlitteratur i svenske Bazar, tidligere Strawberry.

I Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet, ønsker Vigdis å bryte ut etter tjueto års ekteskap. «Men hvordan kan hun rettferdiggjøre det å forlate en mann som ikke slår, som ikke drikker eller ligger rundt, og som er en god far? Kanskje handler det om forventninger, om å legge lista lavere. Men hvor lavt kan lista legges før selvforakten tar overhånd, før man kveles, før man dør?»

(Foto: Carl Christian Raabe / Gyldendal)