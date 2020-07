Trump-bok: – Raser på med bestillinger

Mary L. Trumps utleverende bok om sin president-onkel Donald Trump ble fremskyndet på grunn av stor interesse og er på lager allerede i morgen. Trygve Arlind hos bokimportøren SD Books melder om stor interesse.

Den utleverende boka om president Donald Trump, skrevet av hans niese Mary L. Trump er nå i salg. For mye og aldri nok: Hvordan min familie skapte verdens farligste mann var egentlig planlagt i slutten av juli, men ble framskyndet på grunn av stor interesse. Ingen forlag har så langt planlagt en norsk utgave, men Trygve Arlind hos bokimportøren SD Books, forteller om stor pågang. Arlind forventer å ha boka på lager allerede i morgen.

Bra Bolton-salg

Boka til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton har også solgt meget bra hos SD Books i sommer. Dermed er det to beslektede utgivelser som president Donald Trump har forsøkt å stoppe publiseringen av gjennom rettsapparatet, som er de meste populære hos bokimportøren.

–Det raser på med bestillinger av niese-boka, så hun er på god vei til å selge som Bolton-boka gjorde. Det er jo to helt forskjellige typer bøker. Ferskvare-utgivelser er de vel begge to med mye salg til å begynne med, så det blir viktig å få bøker på plass så fort som mulig. Bolton-boka var vi rekordraske med å få inn, og vi satser på samme tempo med niese-boka. Første levering venter vi å ha på lager i morgen og deretter fyller vi på så raskt vi får nye opplag fra forlaget.

Rooney flyr høyt

Trygve Arlind kan også fortelle at bøker av Sally Rooney, forfatteren bak den populære Normal People – vist med stor suksess på NRK i sommer – ligger helt på topp salgsmessig så langt i år. Rooney er tett fulgt av forfattere som John Le Carre, Hilary Mantel og Andrzej Sapkowski. – Bredden er i det hele tatt veldig god nå både på skjønnlitteratur og sakprosa, fastslår Arlind.

– Bøker om og omkring BLM (Black Lives Matter) har jo også fått et stort oppsving og bøker som Why I’m No Longer Talking to White People About Race av den britiske forfatteren Reni Eddo-Lodge, White fragility – Why it’s so hard for white people to talk about racism av den amerikanske professoren Robin J. DiAngelo, The hate U give av amerikanske Angie Thomas, How to Argue With a Racist av britiske Adam Rutherford og Sing, Unburied, Sing av amerikanske Jesmyn Ward – er bland de som selger veldig godt, avslutter en blid og godt fornøyd bokimportør.