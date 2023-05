Netflix neste for svensk thrillerforfatter

Thrilleren handler om hvordan to familiers liv snus på hode når to tenåringsbarn blir forelsket i hverandre.

– Jeg interesserer meg for hvordan lovbrudd påvirker mennesker, hvordan de forsøker å håndtere det når de har havnet i en vanskelig situasjon, sier forfatteren til TT.

Mattias Edvardsson



46 år. Bor i Löddeköpinge. Forfatter på heltid. Tidligere bøker i utvalg: En helt vanlig familie, Gode naboer, En familietragedie. Aktuell med TV-serie på Netflix til høsten.

Han tar ofte utgangspunkt i seg selv, han tenker på hvordan han selv ville reagert dersom han hadde havnet i situasjoner der ting virkelig skrur seg til. Ofte har unge voksne bærende roller i bøkene hans, det er ikke alltid bevisst – men han tror det har å gjøre med de ubevisste redslene som ligger der, når man har to døtre på vei mot tenårene.

– Det er vel en måte å bearbeide det som skal komme. Eller snarere det som ikke skal komme, sier han med en latter.

Vet hvem som tas av dage

I Lova mig tyssnad vet vi tidlig hvem offeret er. Men det store spørsmålet – i kjent krimstil – er jo hvem som har begått dapet, og hvorfor. Edvardsson hopper fram og tilbake i handlingen – fra et halvår før drapet, til etter at det har funnet sted. Det låter mer komplisert enn det faktisk er.

– Jeg skriver boken som leseren skal lese den. Det er det morsomste for meg, det er som å legge et puslespill. Siden må jeg gå tilbake, bearbeide og skrive om når det er noe som ikke fungerer logisk. Jeg har en venn som pleier å si at jeg ikke akkurat gjør ting enkelt for meg selv.

Mattias Edvardsson, som er lærer i den videregående skolen, begynte skrivekarrieren med bøker for unge voksne, og deretter forfattet han noen barnebøker. Så rettet han sin skaperkraft mot sjangeren «den psykologiske thrilleren».

Blir et filter

Edvardsson sier han ønsker å skrive mest mulig realistisk, han vil skape historier som er gjenkjennelige hva gjelder folks hverdag.

– Det er så mange bøker der det skjer massevis av lovbrudd på et og samme sted, og der etterforskerne blir trukket personlig inn i hendelsene. Det blir for meg en annen type fortelling, det blir et filter, du merker at det er fiksjon når det er de samme politifolkene som møter opp – gang på gang.

Edvardsson skriver om bøkene sine at det er «en roman om et lovbrudd». Det er både en hyllest til Sjöwall/Wahlöö, som omtalte bøkene sine nettopp på den måten – men også en liten markering, forklarer han.

– Det handler om at bøkene mine ikke er direkte krimromaner, snarere er de romaner der noe kriminelt inngår.

Han har allerede skrevet et halvt utkast til neste bok, og samtidig venter han på at TV-serien basert på En helt vanlig familie skal få premiere på Netflix i høst.

– Jeg har fått se litt. Det ser lovende ut, de holder seg tett opp til boken, slår den svenske forfatteren fast.