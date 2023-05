– En klassiker verd å sjekke ut

DISSE ANBEFALER JEG: Ada ved Norli City Nord anbefaler en gammel sci-fi-klassiker og nye samtidsromaner.

I Nordlands største by, Bodø, finner vi Norli City Nord. Her jobber Ada, og i disse dager anbefaler hun en bok hun akkurat har lest ferdig. Det er på ingen måte en ny bok – men en klassiker hun mener man burde sjekke ut.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Har akkurat blitt ferdig med de to første bøkene i serien » A Hitchhiker’s guide to the galaxy» og de anbefaler jeg sterkt! En klassisk sci-fi/humor serie som absolutt er verdt å sjekke ut!

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Jeg gleder meg masse til Pageboy av Elliot Page. Etter å ha lest I’m Glad My Mom Died av Jennette McCurdy og Crying in H Mart av Michelle Zauner har jeg blitt kjempe fan av å lese memoarer – så dette er enda en jeg er spent på å lese.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Det blir vanskelig å si, det står mellom Normal People og Beautiful World, Where Are You, begge av Sally Rooney. Jeg heller kanskje litt mer mot sist nevnte!