Nasjonalbiblioteket lanserer KI-verktøy

Nasjonalbiblioteket har trent opp en kunstig intelligens (KI) som automatisk gjør om norsk tale til tekst. Programmet forstår norsk tale og dialekt bedre enn lignende programmer, ifølge biblioteket.

– Dette er et viktig arbeid for å sikre at kunstig intelligens, språkmodeller og verktøyer for alt fra helse til utdanning fungerer på norsk i framtida, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

Programmet, som heter NB Whisper, er tilgjengelig for alle i en betaversjon. Teksten som produseres, er normalisert norsk bokmål eller nynorsk.

Språkmodellen er langt fra feilfri, understreker Myhre.

– Vi ønsker at så mange som mulig vil ta den i bruk, gi oss tilbakemeldinger og dermed bidra til å gjøre den enda bedre, sier han.

Universiteter, offentlig sektor og private aktører bør ta i bruk programmet, mener Myhre. Mediebedrifter kan utnytte programmet til å forbedre transkripsjonsprogrammet som de selv har utviklet, foreslår han.

Nasjonalbiblioteket vil bruke KI-en til å gjøre samlingen sin enda mer tilgjengelig for publikum

– Hvis vi for eksempel transkriberer radioarkivet, så blir det søkbart og dermed åpnet for folk på en helt annen måte, sier han.

Nasjonalbiblioteket arbeider også med en modell som støtter nordsamisk språk, men har foreløpig for lite data til at den fungerer like godt som på bokmål og nynorsk.