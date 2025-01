Møte mellom DnF og FF

I går, mandag, ble det første møtet mellom de to kranglende skribentorganisasjonene avholdt.

– Vi har lagt fram forslag til det vi mener er en forutsigbar løsning for begge parter, sier Eystein Hanssen, leder av Forfatterforbundet (FF). Dette melder i dag Klassekampen.

Hva løsningsforslaget konkret inneholder vil partene ikke ut med. Den norske Forfatterforeningen (DnF) bekrefter mottak av forslaget, og vil nå bruke to uker på å styrebehandle forslaget.

Til tross for at flere DNF-medlemmer har omtalt FFs søksmål i svært krasse ordelag, forteller Vatne til Klassekampen at møtet foregikk i minnelige former.

– Vi er positive til alt som kan få FF til å trekke søksmålet, sier han til avisa.