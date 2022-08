Han var modig og grensesprengende

Minneord om Per Knutsen.

Det var med stor sorg vi i Cappelen Damm mottok budskapet om at vår kjære forfatter og dramatiker Per Knutsen (71) gikk bort 19. august, etter lengre tids sykdom. Et varmt og humoristisk menneske, og en banebrytende forfatter er nå ugjenkallelig borte.

Per Knutsen var opprinnelig fra Hamarøy i Nordland og bosatt i Bergen. Han har en prisbelønnet litterær produksjon som strekker seg over førti år fra syttitallets Barnetimen for de minste i radio, via barne- og ungdomslitteraturbokdebut på åtti-tallet til både voksenlitteratur og dramatikk. Flere av ungdomsbøkene hans ble også filmatisert, blant annet Lakki, regissert av Svend Wam.

I dette varierte forfatterskapet er det Knutsens barne- og ungdomslitterære prosjekt som tar størst plass, et prosjekt som går inn i barnelitteraturhistorien som modig og grensesprengende. Det ligger en dyp respekt for de unge i Per Knutsens forfatterskap, og spesielt for de mest sårbare unge. Denne dype respekten hadde Per Knutsen også for alle menneskene rundt seg; en respekt vi alle var så heldige å få kjenne på, og som ble alle som tilhørte litteraturmiljøet rundt Forfattersentrum i Bergen til del. Mang en fersk og usikker litterat bosatt på Vestlandet har blitt tatt vennlig og støttende imot av Knutsen, og han hadde alltid en treffende og morsom replikk på lur.

Per Knutsen var en beskjeden mann, som skrev ubeskjeden litteratur; han skrev litteratur som gikk foran og som alltid hadde omsorg for leseren. Ungdomsromanen Svart cayal (1988) vil for alltid være den første, norske ungdomsromanen som tematiserer homofili. Det er det mange av oss som alltid vil være takknemlige for.

Det blir tomt etter Per Knutsen, og på vegne av oss selv og flere generasjoner av lesere, takker vi for varmen, og de modige og gode fortellingene han delte med oss.

Vi lyser fred over Per Knutsens minne.

Ragnfrid Trohaug, Pia Larsen, John Erik Riley og Tine Kjær, på vegne av forlaget Cappelen Damm