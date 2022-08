Gult og blått på forlagenes lister

Denne høsten er det knapt ett forlag uten en bok om Ukraina på høstlisten sin.

Krigen i Ukraina setter sitt uunngåelige preg på bokhøsten. Flere forlag utgir bøker som kan knyttes opp mot konflikten og den økte interessen for ukrainsk litteratur. Det utkommer blant annet to bøker om Zelenskyj, flere om Putin og en rekke klassiske ukrainske verk.

Her er høstens «Ukraina-bøker» på norske forlag:

Victoria Belim: Røde sirener. En ukrainsk familiehistorie (Aschehoug. Oversatt av Rune R. Moen)

Victoria Belim er født i Ukraina, oppvokst i USA, og bor nå i Brüssel. Hun snakker 18 språk og jobber som journalist og oversetter. I sin debutroman tar hun leseren med tilbake til 2014, og Russlands annektering av Krim-halvøya. Vi følger karakteren Victoria, som etter 2014-annekteringen, reiser tilbake til bestemoren og familiehjemmet på den ukrainske landsbygda. Bestemoren nekter henne å grave i fortiden, men Victoria vil gjerne vite mer om hennes grand-grandonkel Nikodim, som forsvant sporløst på trettitallet.

Sten Inge Jørgensen og Leonid Ragozin: En europeisk tragedie. Hvordan Vesten og Russland ble fiender (Aschehoug)

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet, og har utgitt en rekke bøker om internasjonal politikk. Sammen med den russiske journalisten Leonid Ragozin, som for tiden befinner seg i eksil, utgir de denne høsten en bok om bakgrunnen for Ukraina-krigen og forsøker å peke ut veie videre. De mener at Russland og Europa er i et skjebnefellesskap, og om det skal bli grunnlag for fred og demokrati framover, trengs et grundig oppgjør etter forbrytelsene på slagmarken, en europeisk vending i Moskva og en vestlig politikk som knytter Russland tettere til Europa.

Jurij Andrukhovytsj: Moskoviaden (Cappelen Damm. Oversatt av Dagfinn Foldøy)

Moskoviaden regnes som et hovedverk i nyere ukrainsk litteratur. Det er en beretning om én dag i Moskva, en vordende forfatter på jakt etter berømmelse og et land på randen av sammenbrudd. I følge forlaget er Moskoviaden «en uhyggelig aktuell advarsel mot russisk nyimperialisme, skrevet nøyaktig 30 år før Putins angrep på Ukraina.» Jurij Andrukhovytsj er en av Ukrainas mest kjente og leste forfattere, og vil faktisk gjeste Norge i starten av september. Da blir han å se på arrangementer under Bjørnsonfestivalen i Molde og på Litteraturhuset i Oslo.

Andrej Kurkov: Dagbok frå ein invasjon (Cappelen Damm. Oversatt av Lasse Takle)

Allerede da de russiske troppene begynte å samle seg ved Ukrainas østgrense begynte Andrej Kurkov, en av Ukrainas viktigste romanforfatterere, å skrive på denne boken. Leseren får følge hendelsene som utspiller seg, dag for dag, i Kyivs gater. Og senere på flukt vestover i landet. Kurkov kobler hendelser i krigshverdgen sammen med politiske og kulturelle analyser. I følge forlaget er boken «et nødvendig tilskudd for bedre å forstå krigen og bakgrunnen for den.»

Cecilie Hellestveit: Dårlig nytt fra Østfronten (Spartacus)

Hellestveit er folkerettsekspert og jurist, og arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Denne høsten er hun aktuell med en bok om hvordan Ukraina-krigen påvirker sikkerhetspolitikk, allianser og økonomi i verden omkring oss, og ikke minst her på berget. Forlaget skriver: «Hellestveit har både fugleperspektivet og øyne på bakken, og besitter en beundringsverdig evne til å forenkle det komplekse.»

Sergii Rudenko: Zelenskyj – en biografi (Gyldendal. Oversatt av Ann Høydalsnes)

Det er historien om komikeren som ble president, før han så ble ansiktet utad for Ukrainas modige kamp mot en brutal invasjon. Sergeii Rudenko er ukrainsk journalist og forfatter, bosatt i Kyiv, men fortiden lever han i Lviv. Han har skrevet historien til Volodymyr Zelenskyj, og hans vei til makten. Fra brakseieren i 2019, hvor han hadde gått til valg med løfter om å gjenopprette folkets tillit til politikere. Til å måtte kjempe for sitt lands uavhengighet i den verste krigen på europeisk jord siden 1945.

Aage Storm Borchgrevink: Krigsherren i Kreml (Kagge)

Aage Storm Borchgrevink stiller denne høsten spørsmålet om hvordan lederen av vårt store naboland kunne bli så mektig og farlig? Borchgrevink har fulgt Russland og president Putin tett de seneste tjue årene, og bruker av sin kunnskap for å skrive en kortfattet og levende biografi om Russlands president. Forlaget skriver: «Det er en fortelling om det moderne Russland, fra familien Putins tragedier under annen verdenskrig, gjennom oppveksten i Leningrad og frem til Sovjetunionens fall, som også ble alvorlig for KGB-agenten Putin. Etter et blaff av frihet på 1990-tallet, strammet Putin grepet og bygget et Russland med velstand for de få og ambisjoner om å gjenoppstå som stormakt.»

Halvor Tjønn: Slik tenker Putin (Dreyers)

I sin høstaktuelle bok stiller Russland-kjenner Halvor Tjønn spørsmål om hvorfor Putin gikk til krit mot Ukraina, hva hans mål er og ikke minst: Hva er det i russisk historie som gjør at Russland fortsatt mener at en kan gå til krig for å endre grensene i Europa og kanskje innlemme en annen stat? Forlaget skriver: «I hovudsak handlar det om artiklar som forfattaren har skrive utover vinteren, våren og sommaren 2022 i vekeavisa Dag og Tid og i tidsskriftet Norges Forsvar. Artiklane er føydde saman gjennom kommentarar frå forfattaren, slik at dei står fram som ein gjennomgang av dei dramatiske månadene me har vore vitne til.»

Arve Hansen: Ukraina (Kagge)

Arve Hansen er rådgiver ved Den Norske Helsingforskomité og Ukrainaekspert, blant annet for NRK. Han har bodd ti år i den østslaviske regionen som språkstudent, ansatt i Utenriksdepartementet og som forsker, fem av disse i Kyiv. I mars 2022 dro han til Ukraina for å observere den største krigen i Europa siden annen verdenskrig. I Ukraina gir han «oversikten man trenger for å forstå konflikten og hva ukrainerne kjemper for», skriver Kagge forlag om utgivelsen. Hansen gir i denne boka en innføring i Ukrainas historie og kultur, og vier et helt kapittel til en av krigens helter: Volodymyr Zelenskyj.

Steven Derix og Marina Shelkunova: Zelenskyj (Spartacus. Oversatt av Guro Dimmen)

Derix og Shelkunova har ikke bare skrevet en biografi om Ukrainas president, men også en innføring i ukrainsk historie og dets kompliserte forhold til Russland. Forlaget skriver: «Som 20-åring var den jødiske gutten fra provinsbyen Kryvyj Rih en stjerne på kabaretscenen. Som 30-åring ledet komikeren og juristen et produksjonsselskap verdsatt flere titalls millioner dollar. Som 40-åring, i tv-serien Folkets tjener, spilte han den ukrainske presidenten landet sårt trengte: outsideren som setter seg opp mot landets korrupte politiske og økonomiske elite. Hans eget presidentskap stod lenge i fare for å spore av i møte med den samme ukulturen, men historien ville det annerledes.»

Av andre bøker som utkommer denne høsten, som også kan leses i sammenheng med Ukraina-krisen:

Igort: De ukrainske notatbøkene (Pax)

I De ukrainske notatbøkene samler den italienske tegneserieskaperen Igort historiene til mennesker fra det tidligere USSR, dagens Ukraina, etter å ha tilbrakt nesten to år i Ukraina, Russland og Sibir 15 år etter Sovjetunionens oppløsning. Forlaget skriver: «Varsomt og respektfullt rekonstrueres ukrainske minner fra dramatiske perioder i 1900-tallets historie, minner om terror, forfølgelse og gulag. Her fortelles blant annet historiene til to kvinner som overlevde Holodomor, også kjent som «det sovjetiske folkemordet på ukrainerne». Boken levendegjør de kollektive erfaringene til tusener av usynlige protagonister, vanlige ukrainske kvinner og menn.

Bill Browder: Kalde penger (Bonnier)

Bill Browder var tidligere Russlands største fondsforvalter, før han i 2009 ble korrupsjonsjeger og menneskerettighetsaktivitet. I dag er han svartelistet som en «trussel mot rikets sikkerhet» i Russland. Forlaget skriver: «Kalde penger er sann historie om grenseløs grådighet og om hva Putin er villig til å gjøre for å beskytte pengene sine. Men det er også historien om en manns kamp for rettferdighet og viljen hans til å utfordre Putin – koste hva det koste vil.»

Jessikka Aro: Putins troll (Mangschou. Oversatt av Lene Stokseth)

Dette er en urovekkende studie av Russlands propagandamaskin i aksjon og en thriller fra virkeligheten. Da den finske journalisten Jessikka Aro avslører hvordan Kreml fører informasjonskrig mot Vesten, blir hun selv angrepet og må flykte fra landet sitt. Forlaget kaller boken: «sjokkerende og svært interessant lesning.».