Mindre kontakt, meir spriting

GOD MORGEN: Det er spesielle tider i norske bokhandlere. Hos Norli Florø er butikksjef Malin opptatt av å ta vare på kunder og ansatte – og å sprite ned terminalene.

I Norges vestligste by, Florø, ligger ukens bokhandler. Som i resten av landet opplever også Norli Florø spesielle tider, som innebærer mindre fysisk kontakt og mer spriting av terminaler. Men kundene vil fortsatt ha litteratur og gode anbefalinger.

Navn: Malin Andrea Standal, 24 år

Jobber hos: Norli Amfi Florø, butikksjef sidan desember 2018.

– Er det en god morgen?

– Veldig! Det er ny måned, nye bøker og snart nytt senter (holder på å pusse opp)

– Hvordan påvirker den nye situasjonen arbeidsdagen deres?

– Situasjonen er litt spesiell, men vi gjør så godt vi kan. Det innebære litt mindre fysisk kontakt med kunder, meir vasking og spesielt spriting av blant anna terminaler og tastatur. Elles prøva vi å ta vare på kundane og kverandre.

– Hvilken er den siste boka du solgte?

– Offer 2117 av Jussi Adler-Olsen.

– Tre egne favoritter akkurat nå:

– Camilla Lackberg: Gullburet. En skikkelig god historie om makt, hevn og ensomhet.

– Nina Lykke: Full Spredning. Tragisk, morsom og veldig lett å kjenne seg igjen i midtlivskrisa til fastlegen Elin. Sjølv for en 24-åring..

– Fredrik Backman: Folk Med Angst. Forferdelig spennande! Gøy fortelling med mange viktige budskap.

– Hvilket spørsmål får du oftest fra kundene i disse dager?

– Kundene er veldig glad i Lucinda Riley og er på jakt etter bok seks, Solsøsteren!

– Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det må være Coraline av Neil Gaiman. Lest den mange ganga og kver gang er det en ny ting som fatta interessen min. Huska den satt store spor når eg leste den for første gang, den var så annerledes og rar!

– Hva er det rareste spørsmålet du har fått fra en kunde?

– For så vidt ikkje eit spørsmål, men eg hadde en kunde en gang som var oppriktig sjokkert over at eg ikkje hadde lest alle bøkene eg hadde i butikken…

– Hvilken litterær skikkelse ville du helst hatt med deg bak disken?

– Eg er fryktelig glad i Mummi og kunne godt hatt med meg heile mummifamilien i butikken en dag, det hadde vært gøy det!

– Hvis du kunne invitere en hvilken som helst forfatter til å signere i bokhandelen din – hvem ville det ha vært?

– Oi, det er vanskelig.. Kanskje eg hadde gått for Roald Dahl! Er veldig fascinert av barnebøkene hans og har sikkert lest Mathilda 100 ganger!