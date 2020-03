Oppsving for LitFestBergen

– Vi hadde litt større program, og det kom litt flere besøkende, og vi har litt høyere inntekter, oppsummerer festivalleder Teresa Grøtan.

– Det gikk veldig bra. Det var en gjennomgående god kvalitet på alt. De tingene jeg selv hadde ekstra forventninger til og var spent på gikk også veldig bra. Jeg følte vi klarte å ta det ett steg videre, sier Teresa Grøtan.

I februar gikk LitFestBergen av stabelen. Da Bok365 snakket med festivallederen i forkant av arrangementet var hun spesielt nervøs, og var redd for at fjorårets suksess bare var et blaff.

– Jeg var mer nervøs i år enn i fjor. Men det gikk jo fint, sier Grøtan.

Tallene viser et lite oppsving fra året før.

– Vi hadde 4664 besøkende, som er nesten helt likt med i fjor. Det er et lite oppsving. Vi følte vi fikk satt festivalen godt i fjor, og i år hadde vi litt større program, litt høyere inntekter, og litt flere besøkende.

Utsolgte forestillinger

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, og flere sa de hadde fått nye perspektiver, forteller Grøtan.

Den mest populære posten var Pedro Carmona-Alvarezs egen musikkforestilling om Leonard Cohen.

– Det ble to utsolgte forestillinger. Den opprinnelige programposten ble utsolgt to måneder før, så vi satte opp en ekstraforestilling, som også endte opp med å bli utsolgt, sier Grøtan og legger til:

– Det var og flere andre arrangementer som var utsolgt. Som «Jorda rundt på 80 minutt», et samarbeid med restauranten på huset, Colonialen, hvor vi tok en litterær reise jorda rundt, med matservering fra de forskjellige land. Det var også populært med byvandringsperformance, poetisk punkgalla, «Verda på laurdag» og Khalid Khalifa frå Syria og Lynda Blackmon Lowery fra USA.

Kjente tårene presse på

Grøtan fortalte også før festivalen at det hun gledet seg mest til var det siste nummeret på åpningen. Da var det hemmelig hva det var. Nå forteller hun at overraskelsen ble enda bedre enn hun hadde trodd:

– Det ble enda vakrere enn jeg hadde våget å håpe på. Festivalens tema var jo hverdag, og festivalen ble åpnet av Olav H. Hauges stemme som leste diktet Kvardag. Deretter joiket Niillas Holmberg, som nå er nominert til Nordisk råds litteraturpris fra det samiske språkområdet, mens en lydkunstner kjørte en live looping av Niillas’ joik og Hauges fremføring av Kvardag. Diktet ble også projisert på veggen. Lyden, joiken og det visuelle bandt det så fint sammen. Noen gråt, og jeg kjente selv tårene presse på, forteller Grøtan, og legger til:

– Det var mange emosjoner i sving under årets festival. Det var mye som gjorde dypt inntrykk på de besøkende.

Blir enten lengre eller mindre

– Neste år vil vi nok legge til en ekstra dag eller kutte litt på programposter. Det var et i overkant litt for stort program per dag denne gangen, forteller Grøtan om erfaringene de tar med seg til neste år.

Men flere gode erfaringer blir også med videre:

– Det er tydelig at publikum liker programpostene som går litt utover den rene samtalen, som utvider den i andre kunstretninger også. Det er spennende å prøve ut nye samarbeid og inkludere andre kulturinstitusjoner i Norge og i utlandet.

Men Grøtan vil ikke at LitFestBergen skal bli en kulturfestival:

– Jeg vil aldri gi slipp på litteraturen som sentrum. Det skal ikke være tvil om at det er litteratur det handler om.

Dermed vil de også fortsette med å presentere ukjente litterære stemmer for det norske publikummet.

– Jeg tror også det er en god ting å presentere forfattere som ikke er oversatt til norsk. Publikum forteller at de er takknemlige og føler seg beriket av de møtene. Det er fint at man hos oss kan oppleve noe utover det man kom for, og noe annet enn hva man i utgangspunktet hadde forventet.