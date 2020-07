Michelets storverk på tiårstoppen

Jon Michelets «Skogsmatrosen» er den best solgte norske romanen det siste tiåret. – Det syns jeg er ganske fantastisk, sier forlagssjef Ingeri Engelstad.

– Med dette storverket har Jon Michelet reist en bauta over krigsseilerne, et minnesmerke som vil leve i generasjoner framover, og som gir dem en helt nødvendig oppreisning, sier forlagssjef i Oktober, Ingeri Engelstad.

En sjøens helt: Skogsmatrosen og En sjøens helt: Skytteren er de mest solgte romanene det siste tiåret.

– Det syns jeg er ganske fantastisk. At dette verket har nådd så bredt ut i den norske befolkningen bekrefter hvor viktig det var at krigsseilernes store innsats under andre verdenskrig omsider ble løftet fram. Dette var et stoff Jon hadde båret med seg i mange tiår, og det tok et langt og rikt forfatterskap før han var klar til å ta på seg å fortelle krigsseilernes historie.

– Hva tror du Jon selv ville ha sagt?

– Det er klart at Jon ville blitt både glad og stolt hvis han hadde visst at Skogsmatrosen og Skytteren er de mest solgte romanene det siste tiåret.

«Et interaktivt verk»

– Det første opplaget av Skogsmatrosen trykket vi i 5000, da syntes både vi på forlaget og Jon at vi tok i litt. Da drømte vi ikke engang i våre villeste drømmer om at totalopplaget på dette verket skulle komme opp i mer enn 850.000, forteller Engelstad.

Hun husker godt arbeidet med bokserien, hvor den første boken utkom i 2012 og den siste etter Michelets bortgang, i 2018.

– Noe av det spesielle med dette verket var at det kom så mye stoff til underveis. I løpet av de årene da verket ble til fikk Jon henvendelser fra veldig mange mennesker som ville dele historien til faren, broren, onkelen eller bestefaren. «Dette er et interaktivt verk!» sa Jon selv en gang vi snakket om skriveprosessen.

Engelstad forteller at både Jon og forlaget mottok flere brev fra folk som hadde lest verket og opplevd at livet deres ble forandret av det.

– Det var utrolig sterkt. Så mange i Norge har vokst opp med noen i nær familie som kjempet for Norge til sjøs under krigen, og som hadde store traumer som en følge av det. Samtidig var det omsluttet av stor taushet, i den enkelte familie, men også i historiebøkene eller andre framstillinger av Norge under krigen. Erfaringene fra krigen til sjøs preget mange menneskers liv, men uten at det fantes en fortelling som gjorde denne erfaringen til noe som var forståelig og kunne deles.

– Det var tydelig at mange mennesker opplevde at En sjøens helt-bøkene var en slik fortelling. Bøkene har gjort en enorm forskjell i enkeltmenneskers liv, og de har også ført til at vi må gjøre noe med vår forståelse av hvem vi er som nasjon. Blant annet av disse grunnene er det et verk som vi bli stående i litteraturhistorien.

Topp 10 norsk skjønnlitteratur (uten krim) – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utgivelsesår 1 Jon Michelet En sjøens helt: Skogsmatrosen Oktober 2012 2 Jon Michelet En sjøens helt: Skytteren Oktober 2013 3 Lars Mytting Svøm med dem som drukner Gyldendal 2014 4 Jon Michelet En sjøens helt: Gullgutten Oktober 2014 5 Roy Jacobsen De usynlige Cappelen Damm 2013 6 Lars Mytting Søsterklokkene Gyldendal 2018 7 Jon Michelet En sjøens helt: Blodige strender Oktober 2015 8 Vigdis Hjorth Arv og miljø Cappelen Damm 2016 9 Cecilie Enger Mors gaver Gyldendal 2013 10 Linn Skåber Til ungdommen Pitch 2018