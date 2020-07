Aschehoug-kommunikasjonsansvarlig Vegard Bye skal tilbringe sommeren i snekka Duppen. Og aller helst skulle han hatt med seg RuPaul og Grace Jones.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir det nok late dager med Duppen (gusjegrønn KB-snekke fra 1974) rundt omkring i glitrende solskinn i Oslofjorden! Planen er også biltur nedover langs Sørlandskysten for å besøke venner med hytte/hus. Muligens går turen videre via Stavanger og Bergen til Ulsteinvik, men jeg er jo ikke så glad i å kjøre langt med bil.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Ja, jeg skulle egentlig spilt på en stor gatefest under Fête de la Musique i Paris, og på Træna-festivalen med et dj-prosjekt en kompis og jeg har. Sånn ble det ikke i år, men flybillettene til Paris er allerede ombooket til neste år!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Saltvannshår, solkremseige solbriller, fuktig badetøy i bagen, jordbærflekker på skjorta og litt sand i bøkene jeg har lest.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Da pandemien brøt ut og de første dagene gikk med til rastløs nyhets-scrolling og apatisk binging av tv-serier, bestemte jeg meg for å ta meg sjøl i nakken og lese en klassiker. Nyoversatte Stormfulle høgder av Emily Brontë i den fenomenale Skald-serien er noe av det mest fandenivoldske, vakre og brutale jeg har lest på lenge! Er det tidenes heftigste kjærlighetsroman? Ja! I tillegg har jeg lest manus på spinnvilt bra bøker som kommer til høsten, og det er så enormt mye å glede seg til – alt fra Margaret Atwoods debutroman fra 1969 for første gang på norsk til ny roman av Thure Erik Lund. Øverst i bunken ligger for øvrig Pariseren av Isabella Hammad og The garden of Eden av Hemingway, som blir sommerens klassiker.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Caprese-salat og pasta alle vongole. Med kald hvitvin til.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– RuPaul, Vivienne Westwood, Grace Jones og Andrzej Duda. Etter lunsjen skulle jeg tatt dem med på tur rundt i Oslofjorden med Duppen, og er sikker på at det ville resultert i å få Duda og Polen på rett politisk kjøl.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg synes alle bokanmeldere og litteraturkritikere fortjener en kvast! Jobben de gjør med formidling og kritikk av bøker og entusiasme for lesing er verdifull – spesielt i tider der folks attention span er dårlig. At noen viser velbegrunna og kvalifisert vei betyr mye, og så er det bra at kritikken om kritikken er såpass åpen her til lands.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Brennmaneter er best på film, og kan holde seg i de drømmeaktige og vakre kunstinstallasjonene til Pipilotti Rist.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Først ville jeg fått på plass en ny boklov. Deretter ville jeg invitert kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på bar for å overtale henne til å gjøre litteratur til et eget fag allerede fra grunnskolen av. Skill mellom grammatikk og språkhistorie og litteratur – DET er jeg sikker på vil være med på å styrke folks lesevaner og interesse for litteratur og lesing. Fortellinger, formidling og narrasjon er en så viktig del av hverdagen vår og hvem vi er, og jeg er sikker på det vil høyne karakternivået i andre fag også.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Å gi folk en klem, danse på klubb, og å ta kollektiv transport uten å føle meg skyldig i noe ulovlig.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Nå som du skal på biltur: Hva er den beste låta å kjøre til? Svar: Blue Oyster Cult «Don’t fear the reaper».