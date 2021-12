FRAMSNAKKING: Nei, vi snakker ikke om Sylvi Listhaug, men om en firbent krabat som skaper like stor temperatur i den politiske debatten.

Vi ruller videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Res Publica-forlegger Gerd Johnsen.

«Et smykke av en bok».

På jakt etter Res Publicas egen utgivelse bærer det til skogs:

– Desember er ikke bare julekalender og kos, 1. desember startet også lisensjakten på ulv og denne uken ble det skutt en ulv i Hallingdal. Ulven har vært elska og hata, frykta og beundra. Den dukker opp i myter og folketro, og i Norge i dag står den i sentrum for en tilspisset politisk kamp, sier Gerd Johnsen. – Det er få dyr som skaper slik temperatur i debatten, og da trengs det kunnskap som er godt formidlet. Endre Kvangravens bok Ulv i det norske kulturlandskapet har fått gode kritikker ikke bare for innholdet, men er også blitt omtalt som «et smykke av en bok». Den boken fortjener enda flere lesere!

Forståelse og forklaring

Så tar Johnsen rake veien til Quintano forlags hyller:

– Et annet tema som skaper debatt er flyktningkrisen, så her vil jeg anbefale Budbringeren fra Helvete, av Kristina Quintano. Jeg er 100 sider uti denne mursteinen, og ja det er et tungt tema, men en bok har likevel noen muligheter for forståelse og forklaring som nyheter ikke gir.