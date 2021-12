FRAMSNAKKING: Ja, det er en av disse Cathrine Sandnes sikter til.

Vi er på oppløpssiden med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Cathrine Sandnes, sjefredaktør i J. M. Stenersens forlag.

Får nytt liv

– Åh, det var lett! utbryter Cathrine Sandnes, når hun skal velge boken fra eget forlagshus. – De greske mytene. Guder og helter fra de gamle fortellingene har alt man kan ønske seg: Et praktfullt ytre og et uimotståelig innhold. Inger Merete Hobbelstad har gjendiktet de gamle mytene, om Herakles, Jason og Persevs, om amasonene og Medusa, slik at de får nytt liv. Det er fantastisk for oss som elsket gresk mytologi da vi var små, perfekt for de unge voksne som har lest Madeline Millers The Song of Achilles og Circe, og nydelig å lese høyt for mindre barn. Dette er en bok som kan leses og gjenleses et helt liv og vokse sammen med leseren – som oppdager nye lag i fortellingene og nyanser i menneskene.

Ullmanns beste?

Boken fra et annet forlag har hun hentet hos Oktober:

– Jeg leser Linn Ullmanns Jente, 1983 nå og lurer rett og slett på om hun har skrevet sin aller beste bok til nå. Den er virkelig besnærende, med så mange nyanser av stemninger og følelser, refleksjoner, reaksjoner og utprøvinger hvor hun slipper leseren helt tett inn på dette minnesarbeidet som jeg tror mange av oss gjør på akkurat dette tidspunktet i livet, hvor vi oppdager at historiene vi har fortalt oss selv, om oss selv, har hatt sterke elementer av overlevelsesstrategier i seg. Jeg liker så godt måten hun forsøker å finne plass til den unge jenta fra 1983 og forene henne med kvinnen hun er nå, uten å øve vold på noen av dem.