Mantel ute av Bookerprisen

Hilary Mantel kunne tatt sin tredje Bookerpris, men det blir ikke i 2020.

Det var en sensasjon da Hillary Mantel fikk Bookerprisen for både Ulvetid og Falkejakt, de to første bøkene i den historiske trilogien. Da var hun en av fire forfattere som gjennom tidene har mottatt to priser. Da langlisten over nominerte kom i slutten av juli, lå hun an til å få sin tredje.

Speilet og lyset kommer på norsk i oktober og er oversatt av Hege Mehren. Den var ikke med i finaleheatet da juryen presenterte sin kortliste i ettermiddag. Se seansen i videoen nedenfor.

Her er de seks titlene som blir med inn mot offentliggjøringen av vinneren, og den er amerikansk dominert. Tre av dem er amerikanere, to bor der, den siste er fra Zimbabwe.

Diane Cook (USA), The New Wilderness (Oneworld Publications)

Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), This Mournable Body (Faber & Faber)

Avni Doshi (USA), Burnt Sugar(Hamish Hamilton, Penguin Random House)

Maaza Mengiste (Ethiopia/USA), The Shadow King (Canongate Books)

Douglas Stuart (Scotland/USA), Shuggie Bain (Picador, Pan Macmillan)

Brandon Taylor (USA), Real Life (Originals, Daunt Books Publishing)