Kan få sin tredje Bookerpris

Hilary Mantel kan bli den første i historien. Langlisten er klar og Forlaget Press jubler.

Det var en sensasjon da Hillary Mantel fikk Bookerprisen for både Ulvetid og Falkejakt, de to første bøkene i den historiske trilogien. Da var hun en av fire forfattere som gjennom tidene har mottatt to priser. De andre var Margaret Atwood, Peter Carey and JM Coetzee. Nå er hun nominert til en tredje. Ingen har fått tre priser før, og selv feterte bookerveteraner hever øyenbrynene.

Bookerprisen er blitt utdelt siden 1969 og i fjor ble den tildelt Margaret Atwood og Bernardine Evaristo.

På norsk i høst

Speilet og lyset kommer på norsk i høst, oversatt av Hege Mehren.

– Dette er gledelige nyheter og vi har store forventninger til denne boka. Bokhandlerne har signalisert at de satser og henvendelsene fra media og lesree har økt ganske mye siden lanseringen i Storbritannia i mars. Hege Mehren overetter på harde livet, og dette er en roman som krever sin oversetter. Lanseringen ser ut til å bli i siste halvdel av oktober, sier Torgeir Husby i Forlaget press.

Slik omtales den av forlaget: «Med sine to første bøker om Thomas Cromwell, Ulvetid og Falkejakt, har Hilary Mantel omskapt den historiske romanen. De har blitt to av de viktigste romanene i den engelskspråklige litteraturen de siste tiårene. Hver av romanene har solgt over fem millioner eksemplarer på verdensbasis, og er oversatt til 35 språk.»

Vil forbause meg

– Det vil forbause meg om hun faktisk vinner. Mantel er en av få etablerte i et felt med mange debutanter, medgir redaktør Trygve Riiser Gundersen.

– Da første bok kom, var jo prosjektet rundt i norske forlag uten at noen grep fatt i det, og det var et unikt prosjekt. Hilary Mantel har på egen hånd revitalisert den historieske romanen – hun etablerer en nåtidsopplevelse av fortiden, sier han.

Her er de andre nominerte:

Årets langliste er kvinnedominert.

The New Wilderness av Diane Cook (US)

The Mournable Body av Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe)

Burnt Sugar av Avni Doshi (US)

Who They Was av Gabriel Krauze (UK) The Mirror and The Light av Hilary Mantel (UK) Aperiogon av Colum McCann (Ireland-US) The Shadow King av Maaza Mengiste (Ethiopia-US)

Such A Fun Age av Kiley Reid (US)

Real Life by Brandon Taylor (US) Redhead by The Side of the Road av Anne Tyler (US)

Shuggie Bain by Douglas Stuart (Scotland-US) Love and Other Thought Experiments av Sophie Ward (UK) How Much of These Hills is Gold av C Pam Zhang (US)

Juryen skal diskutere seg ned til en kortliste 15. september og utrope en vinner i november.

Juryleder Margaret Busby, sier at hver og en av de nominerte titlene fortjener mange lesere:

På listen har vi romaner med historisk sus og uforglemmelige mennesker som er gitt liv og synlighet. Vi har romaner som representerer et kulturelt skifte og beretninger om mennesker i en pre- eller posthistorisk dystopi», sier hun.