Lyrikklista – september 2024

LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn trumfer alle.

Forrige søndag skrev vi om mottagelsen av Brynjulf Jung Tjønns siste samling, Norsk kjærleik. Det hører til sjeldenhetene at riksmedier bruker spalteplass på lyrikk, men i dette tilfellet var det mange som meldte seg. Så tok det da også bare knapt en uke for at hele hele første opplaget på 3 500 bøker var revet bort, og nytt opplag måtte bestilles. Nytt opplag er også nylig trykket av Jung Tjønns forrige utgivelse, Kvit, norsk mann.

Denne helgen er det videre nypremiere for teaterstykket basert på Kvit, norsk mann på Den Nationale Scene i Bergen. Scenekunstanmelder Ingvild Bræin i Bergens Tidende gir terningkast fem, og skriver blant annet: «Ei strålande framsyning som går under huda vår. (..) Det kjennest som strålande teater, og viktig folkeopplysing.»

Bokhøsten er i gang og lista har følgelig hele fem nykommere. Etter Jung Tjønn følger Grethe Fatima Syéd med den noe uutgrunnelige tittelen Og så vi med våre mangonyrer. Samlingen er Fatima Syéds (f.1968) første diktsamling, men det betyr ikke at hun er non novise. Hun er cand. philol. i nordisk litteratur fra Universitetet i Bergen (2001) og og har senere arbeidet som frilans skribent og litteraturformidler. Dette har resultert i en hel rekke gjendiktninger og utgivelser. Hun var gift med Jon Fosse fra 1993 – 2009 og utgav i den perioden under navnet Grethe Fosse.

Årets diktsamling har fått gode kritikker, blant annet terningkast fem i Bergens Tidende. Anmelder Joakim Randa Berthelsen skriver at samlingen er er knapp, men kløktig komponert. Boka kretser rundt tapet av hennes far. Syéd ble født i Bergen med en norsk mor og far fra India. Det er her «Og så vi med våre mangonyrer» finner en ganske særegen form for sanselighet: «Lyden av at du ikke er/forundrer meg stadig».

Jan Askelund i Krabben – tidsskrift for poesikritikk, er også svært positiv. Han skriver:

«Grethe Fatima Syéd skriv i dikta fram ei forteljing og eit vakkert, ømt bilde av faren, samstundes som ho, utan å trenga seg på, synleggjer eit elles uhamseleg omfattande sakskompleks i si tid, med historias største, pågåande folkevandring.»

De tre siste nykommerne er Endre Ruset med Stjålet venn, Ole-Petter Vaaten: Nesten som ingenting har hendt, samt Nils-Øivind Haagensen med samlingen Litteraturvitenskap på nittitallet.

Boklista for lyrikk: September – 2024

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.