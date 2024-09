LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn bringer lyrikken inn i bokhøsten.

Brynjulf Jung Tjønn har feiret stor fremgang med boka Kvit, norsk mann. Samlingen har ligget på vår lyriske bestselgerliste helt siden den kom ut, høsten 2022, og er nå solgt i over 10 000 eksemplarer. Samlingen er belønnet med flere priser, blant annet Kritikerprisen, og blir nå brukt i både klasserom og teatersaler.



Nå er oppfølgeren her. Denne uka ble Norsk kjærleik lansert, og responsen har vært overveldende. Samlingen kretser rundt samme tema som forgjengeren, men kanskje med et klarere og uttalt ønske om forsoning og tilhørighet. Rørende og riktig så vakkert.

Det hører dessverre til sjeldenhetene at en ny diktsamling får anmeldelse og spalteplass i riksdekkende medier. Norsk kjærleik har allerede fått så mye omtale og anmeldelser at forlaget ikke har maktet å få alle med seg.

VG, Dagbladet og Bergens Tidende gir alle samlingen bred omtale og hyllest til terningkast fem. Klassekampen og NRK (terningkast tre) er mer avmålte, mens Vårt Land og Aftenposten er på linje med de tre førstnevnte.

Anmelder Sigrid Elise Strømmen i Vårt Land er kanskje den vi synes treffer best. Hun skriver:

«Språket er direkte, talenært og nedstrippa for verbal staffasje. Det er dikt som plasserer ordets innhold i forsetet. Samtidig benyttes poetiske virkemidler som repetisjon og rytme effektivt for å skape en emosjonell forbindelse til lesere. (…) Brynjulf Jung Tjønn viser at kjærlighet er større og mer nyansert enn at det vi arver og den vi er, behøver å være i konflikt.»

Kommentator og hovedanmelder i Aftenposten, Ingunn Økland er inne på samme spor:

«Brynjulf Jung Tjønn skriver seg frem til en finstemt balanse mellom identitetsfortvilelse og forsoning.»

Vi tar også med Marius Asp i VG som presist oppsummerer at dette er dikt:

«som dirrer av stillfaren nerve.»

Fra en hjertevarm, men like fullt utfordrende, samling henter vi disse stubbene til søndagens lyriske:

Utdrag fra Norsk kjærleik

kjærleik er å ikkje spørre

sin adopterte son

om å stie dyra

eller slå graset

fordi han har allergi

å sende alle dyra til slakt

når du etterkvart forstår

at han ikkje vil bli bonde

å byte ut slåmaskin med skrivemaskin

å melde sin 15 år gamle son

på eit skrivekurs

å reise med han til hotellet og overnatte

og sitte og vente heile helga

for at han skal kunne lære seg å bli noko anna

enn det du drøymde om

det du treng

***

far hadde ein draum for meg

og eg har ein draum for mine barn

at barna mine skal kunne gå rundt i norge

og kjenne at hjarta deira

også er norske

at dei kan gå rundt i li og fjell

og kjenne den milde mailufta mot seg

og gå med bunad

når det er 17. mai

og kjenne at dei høyrer til her

at dei kan vekse opp og få barn

som kan vere lucia den 13. desember

at dei kan vekse opp og få barn

som ikkje treng å forklare

kor dei eigentleg kjem frå

***

eg skriv vidare på far min si historie

på farfar, brynjulf tjønn, si historie

eg skriv tjønn-slekta vidare

eg skriv

mi historie

på deira språk

på mitt språk

Brynjulf Jung Tjønn