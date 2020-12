Snart jul Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Snart jul Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Hva heter gutten som har mistet søsteren sin i storselgeren Snøsøsteren? Jørgen

Johannes

Julian Riktig

Feil

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål Hva heter den lille syke gutten i Dickens’ En Julefortelling? Tim

Fred

Pip Riktig

Feil

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Og hva heter den gamle gnieren i fortellingen? Micawber

Scrooge

Fagin Riktig

Feil

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål Hvem skrev den triste julehistorien Karens jul? H.C. Andersen

Amalie Skram

Bjørnstjerne Bjørnson Riktig

Feil

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Hvem skrev fortellingen Snekker Andersen og julenissen? Vidar Sandbeck

Kjell Aukrust

Alf Prøysen Riktig

Feil

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Du har kanskje sett den på film og teater, men hvem skrev egentlig Reisen til julestjernen? Sverre Brandt

Bjørnstjerne Bjørnson

Alf Prøysen Riktig

Feil

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Hvem ga i 2005 ut boken Bare mjuke pakker under treet? Morten Harry Olsen

Levi Henriksen

Per Petterson Riktig

Feil

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Hvilken norsk suksessforfatter skrev Julemysteriet? Gunnar Staalesen

Jon Michelet

Jostein Gaarder Riktig

Feil

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Den andre boken i Sigrid Undsets trilogi Kristin Lavransdatter åpner med en litt trist julefeiring. Hva heter denne andre boken i trilogien? Kransen

Husfrue

Erlend Riktig

Feil

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Hvem har i år skrevet diktsamlingen Gave, og som handler om jul? Karoline Brændjord

Ruth Lillegraven

Gro Dahle Riktig

Feil

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål Hvem skrev julefortellingen om Marte Svennerud. Hun som sa: ”Ittno’ knussel, je tar alle sju!” Amalie Skram

Barbara Ring

Kirsten Langbo Riktig

Feil

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål I romanen «Og bakom synger skogene» fra 1933 er det en praktfull juleskildring. Men hvem skrev romanen? Sigurd Hoel

Sigurd Christiansen

Trygve Gulbranssen Riktig

Feil