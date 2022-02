Lyrikklista for januar: Tangerås inn

LYRISK: Små endringer på lyrikklista for januar. Hans Børli har forsvunnet med juletreet. Thor Magnus Tangerås kommer inn på lista som den eneste nye samlingen av året.

Helt borte er ikke Hans Børli som dominerte lista før jul. På 15.plass finner vi fortsatt dikteren, her i utvalg av Sissel Tveiten.

Den eneste ny diktsamlingen av året finner vi på åttende plass. Thor Magnus Tangerås debuterer med samlingen Ø.

Thor Magnus Tangerås (f.1972) er opprinnelig fra Torvastad, rett utenfor Haugesund. Han er nå førsteamanuensis ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ved Høyskolen Kristiania. Tangerås forsker på hvordan litteratur kan forandre oss, og har blant annet utgitt boka Literature and Transformation. A Narrative Study of Life-Changing Reading Experiences (Anthem Press, 2020). Men Ø er altså hans første lyrikksamling. Vi håper og tror at det ikke blir den eneste.

Tittelen Ø er hentet fra den matematiske betegnelsen på en tom mengde. Boka er skrevet som en klangfull elegi til forfatterens niese, Øyvor som gikk bort i meget ung alder. Samlingen er blitt en øm sang til sorg og omsorg, om hun som er borte og de som er igjen.

I en lang og grundig anmeldelse skriver Klassekampens eminente Helene Hovden Hareide at hun er imponert over bokas gjennomføring:

Forfattaren vel seg nokre motiv, som kanskje kan summerast opp som «Øyvor, snø og Ø», og borar i dei samlinga gjennom, ved å ta i bruk lydlege, visuelle og formmessige grep som både er varierte og fungerer innanfor ramma han har laga seg. Tangerås har eit språkleg og musikalsk handlag som røyver noko sjølv i lesarar som har utvikla motstandskraft mot sorgdikt fulle av snø.

Boklista for lyrikk: Januar – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 2 2 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 3 3 Du er nok Victoria Dalsberget Vigmostad & Bjørke 2021 6 4 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 4 5 Rød selvbiografi Anne Carson (Gj.dikt. av Tone Hødnebø) Kolon 2021 5 6 Beste hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2021 10 7 Hender som tegner Guds ansikt i verden Svein Ellingsen Verbum 2021 7 8 Ø Thor Magnus Tangerås Samlaget 2022 (ny) 9 Lyset du treng finst Helge Torvund Aschehoug 2021 19 10 Jenter på do Ida Lórien Ringdal Tiden 2021 13 11 Alt jeg ville si Silje Gundersen Cappelen Damm 2021 12 12 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 16 13 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora folag 2020 17 14 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (inn på ny) 15 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli (utvalg av Gro Sissel Tveiten) Aschehoug 2021 11